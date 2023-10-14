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Fernando Muslera'dan haber var! Kırık olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti: Peki sağlık durumu nasıl?

Antrenmanda sakatlanan Fernando Muslera’da korkulan olmadı. El, bilek ve omuz MR’ı çekilen Uruguaylı kalecinin Beşiktaş derbisine yetişeceği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ekim 2023 Güncelleme 14 Ekim 2023, 07:00
Fernando Muslera’dan haber var! Kırık olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti: Peki sağlık durumu nasıl?

Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'dan Galatasaray'a sevindirici bir haber geldi. Önceki gün yapılan antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışan ve baş parmağında incinme olan tecrübeli kalecide önce kırık olduğu gündeme geldi.

Ancak; Muslera'nın kontrol amaçlı el, bilek ve omuz MR'ı çekildi. Çekilen MR'da kırığa rastlanmadığı bildirildi. Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan Muslera'nın milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş derbisinde oynamasına engel bir durumun olmadığı öğrenildi.

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