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Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı! "Susan dilsiz şeytandır"

Galatasaray'ın ve milli takımımızın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Filistin paylaşımında bulundu. Kerem, "Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır!" dedi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 19:52 Güncelleme 14 Ekim 2023, 19:52
Kerem Aktürkoğlu’ndan Filistin paylaşımı! Susan dilsiz şeytandır

Galatasaray'ın ve milli takımımızın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Filistin paylaşımında bulundu.

Kerem, "Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır!" dedi.

İşte o paylaşım;

"Konuşmaktan çekinenler olduğunu görüyorum. Sessizce oturup konuşmadığım gerekçeğiyle yaşamak istemiyorum. Şuanda yaşananları yorumlamak için tarihsel bir bilgiye gerek ihtiyacımız yok. Tanık olduğumuz şey oldukça basit. İşgal ve baskı altındaki bir halk, batının tam desteklediği nükleer bir devle tarafından yok ediliyor.

Eşit bir mücadele değil, katliam. Bu mutlaka müdahale edilmesi gereken bir durum. İnsan dışı metotlarla, çocukların susuz, elektriksiz kalıp sonunda ölmelerine seyirci kalmamalıyız. Ve barış için dua etmek yeterli değil.

Son sözüm: 'Haksızlığa karşı susan, dilsiz şeytandır."


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