Afrika Kupası Beşiktaş’ı vuracak

13 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'den en çok futbolcusunu gönderen ekip Beşiktaş olacak.Omar Colley (Gambiya), Jackson Muleka ve Arthur Masuaku (Kongo), Vincent Aboubakar ve Jean Onana (Kamerun), Daniel Amartey (Gana), Eric Bailly (Fildişi Sahili), Rachid Ghezzal (Cezayir).Fenerbahçe'den ise yalnızca Alexander Djiku (Gana) Afrika Kupası'na katılacak.Galatasaray'da ise Wilfried Zaha (Fildişi Sahilleri), Hakim Ziyech (Fas) ve Cedric Bakambu (Demokratik Kongo) Afrika Kupası'nda çağrılmaları halinde görev alacaklar.