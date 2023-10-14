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Afrika Kupası Beşiktaş'ı vuracak

13 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Kupası en çok Beşiktaş'ı etkileyecek. Siyah beyazlı ekipte davet almaları halinde kupada yer alacak 8 oyuncu şöyle...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 12:43 Güncelleme 14 Ekim 2023, 12:43
Afrika Kupası Beşiktaş’ı vuracak
13 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'den en çok futbolcusunu gönderen ekip Beşiktaş olacak.

Siyah beyazlı ekipte davet almaları halinde kupada yer alacak 8 oyuncu şöyle:

Omar Colley (Gambiya), Jackson Muleka ve Arthur Masuaku (Kongo), Vincent Aboubakar ve Jean Onana (Kamerun), Daniel Amartey (Gana), Eric Bailly (Fildişi Sahili), Rachid Ghezzal (Cezayir).

Fenerbahçe'den ise yalnızca Alexander Djiku (Gana) Afrika Kupası'na katılacak.

Galatasaray'da ise Wilfried Zaha (Fildişi Sahilleri), Hakim Ziyech (Fas) ve Cedric Bakambu (Demokratik Kongo) Afrika Kupası'nda çağrılmaları halinde görev alacaklar.


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