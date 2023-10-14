4 yıl önce neredeydiler? İşte sezon yıldızları İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı yaşadıkları sıçramayla dikkat çekti

Hırvatistan maçında forma giyen yıldız futbolcular İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar ve Bertuğ Yıldırım kariyerlerindeki yaşadıkları sıçramayla dikkat çekiyor.
Hırvatistan maçında forma giyen yıldız futbolcular İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar ve Bertuğ Yıldırım kariyerlerindeki yaşadıkları sıçramayla dikkat çekiyor.
Bundan 4 sezon öncesine kadar alt liglerde forma giyen bu isimler şu anda oynadıkları takımlar ve milli takımdaki performanslarıyla alkış topluyor.
GÖLCÜK'TEN ÇIKTI
2019-20 sezonunun başında İsmail Yüksek, Gölcükspor formasını giyiyordu. Abdülkerim Bardakcı ve Cenk Özkaçar ise Altay adına mücadele ediyordu.
Barış Alper Yılmaz, Ankara Demirspor'da Bertuğ Yıldırım, Sarıyer'de, Kerem Aktürkoğlu da Erzincan'da görev yapıyordu.