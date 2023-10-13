‘Oynamazsam giderim’ dedi Okan Buruk yolcu etti! Galatasaray’da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor

Galatasaray 'da Davinson Sanchez transferi sonrası yedek kulübesine demir atan Victor Nelsson , önceki gün yaptığı açıklamalarla yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk 'u bir hayli kızdırdı.

Nelsson, "Galatasaray'da oynamazsam ne yapacağım çok açık. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım. Bu kesin! Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" açıklaması yapmıştı.