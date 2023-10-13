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‘Oynamazsam giderim’ dedi Okan Buruk yolcu etti! Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor

‘Oynamazsam giderim’ açıklaması sonrası G.Saray harekete geçti. Devre arası Victor Nelsson’a kulüp bulunacak ve yollar ayrılacak. Bu sezon 13 maçta forma giyen Nelsson'un gol ve asist katkısı yok.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ekim 2023 Güncelleme 13 Ekim 2023, 06:58
‘Oynamazsam giderim’ dedi Okan Buruk yolcu etti! Galatasaray’da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Davinson Sanchez transferi sonrası yedek kulübesine demir atan Victor Nelsson, önceki gün yaptığı açıklamalarla yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli kızdırdı.

Nelsson, "Galatasaray'da oynamazsam ne yapacağım çok açık. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım. Bu kesin! Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" açıklaması yapmıştı.

Bu açıklamalar üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim devre arasında Danimarkalı stoperle yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray Ocak ayı transfer döneminde yıldız oyuncuya kulüp bulup gönderecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın transfer döneminde G.Saray ile temas kupür transferi bitirmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Nelsson'dan bonservis beklentisi 20 milyon Euro. 2021 yılında Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Bu sezon 13 maçta forma giyen Nelsson'un gol ve asist katkısı yok.

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