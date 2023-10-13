A Milli Takım, Hırvatistan’ı deplasmanda yıktı! Milliler grupta liderliğe yükseldi

HIRVATİSTAN'DA YÜKSEK ENERJİ Milli Takım'da İsmail Yüksek dün müthiş bir maç çıkardı. Genç yıldız, müthiş savaştı ve takım savunmasına büyük katkı verdi. Sahada basmadık yer bırakmayan İsmail Yüksek, "Kalemize şut atamadılar neredeyse. Anlatılmaz yaşanır. Bu gece uyuyamayacağız" dedi. Hırvatistan karşısında 8 top kapan İsmail Yüksek, Euro 2024 elemelerinde bir maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. İsmail, girdiği 25 ikili mücadelenin 16'sını kazandı.

MÜTHİŞ OYNADI

Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan maçında galibiyet golünü atarken, mücadelesiyle de alkış topladı.

BEKLE BİZİ ALMANYA

Milli Takım, Hırvatistan'ı yenerek EURO 2024 için dev bir hamle yaptı. Ay-Yıldızlılar, grubunda 13 puanla liderliğe yükseldi. Türkiye'nin kalan maçları Letonya ve Galler ile olacak. Rakiplerimizden Galler'in 5 maç sonunda 7 puanı var. Bir sonraki maçları içeride Hırvatistan ile... Ermenistan deplasmanına gidecek olan Galler, son maçında ise Türkiye ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, pazar günü Letonya'yı yener ve son maçında Galler ile berabere kalırsa her türlü Euro 2024 biletini alacak.

Grubunda liderliğe yükselen Türkiye, Letonya ve Galler maçından 4 puan çıkarırsa EURO 2024 biletini alacak.

SAMET BİR İLKİ YAŞADI

Türkiye'de Samet Akaydın ilk resmi milli maçına Hırvatistan karşısında çıktı. F.Bahçe'nin yıldızı, A Milli formasını yalnızca 19 Kasım 2022'de Gaziantep'te Çekya ile oynanan özel maçta giymişti. Samet'in 90 dakika sahada kaldığı maçı Türkiye 2-1 kazanmıştı.