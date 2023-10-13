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A Milli Takım, Hırvatistan'ı deplasmanda yıktı! Milliler grupta liderliğe yükseldi

EURO 2024 elemelerinde çok kritik bir sınava çıkan Türkiye müthiş mücadele etti... 30. dakikada sahne alan Barış Alper Yılmaz, Livakovic’i mağlup ett.i Kalan bölümde skoru koruyan milliler grupta liderliğe yükseldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ekim 2023 Güncelleme 13 Ekim 2023, 06:58
A Milli Takım, Hırvatistan’ı deplasmanda yıktı! Milliler grupta liderliğe yükseldi

Türkiye EURO 2024 D Grubu'nda oynadığı 6. maçta Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenerek grup liderliğine yükseldi. 2. dakikada Kerem'in pasıyla Hırvatistan ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez köşeye plasesini yaptı, kaleci Livakovic soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Barış Alper, Kerem'e pasını verdi. Kerem'in gelişine sert şutunda, kaleci Livakovic köşeye giden topu kornere gönderdi. 30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1.

HATALI PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
54. dakikada Kerem, Barış Alper'e pasını attı. Barış Alper, gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 82. dakikada ev sahibi takımın atağında Majer'in sağ kanattan ortasını ceza sahasında Petkovic indirdi, Majer yakın mesafeden vurdu, Uğurcan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı. 90+1'de Samet'den seken top Hakan Çalhanoğlu'na çarptı. Hakem penaltı verdi. Ama penaltı VAR'dan döndü. Ay-Yıldızlı ekibimiz maçı 1-0 kazandı.

7 SAAT SONRA GOL YEDİ
F.Bahçe'nin ve Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Livakovic, Süper Lig'de son 4 maçta kalesinde gol görmedi. Hırvat kalecinin başarılı performansına Barış Alper Yılmaz son verdi. Livakovic, resmi maçlarda 420 dakika sonra gol yedi.



HIRVATİSTAN'DA YÜKSEK ENERJİ
Milli Takım'da İsmail Yüksek dün müthiş bir maç çıkardı. Genç yıldız, müthiş savaştı ve takım savunmasına büyük katkı verdi. Sahada basmadık yer bırakmayan İsmail Yüksek, "Kalemize şut atamadılar neredeyse. Anlatılmaz yaşanır. Bu gece uyuyamayacağız" dedi. Hırvatistan karşısında 8 top kapan İsmail Yüksek, Euro 2024 elemelerinde bir maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. İsmail, girdiği 25 ikili mücadelenin 16'sını kazandı.

MÜTHİŞ OYNADI
Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan maçında galibiyet golünü atarken, mücadelesiyle de alkış topladı.

BEKLE BİZİ ALMANYA
Milli Takım, Hırvatistan'ı yenerek EURO 2024 için dev bir hamle yaptı. Ay-Yıldızlılar, grubunda 13 puanla liderliğe yükseldi. Türkiye'nin kalan maçları Letonya ve Galler ile olacak. Rakiplerimizden Galler'in 5 maç sonunda 7 puanı var. Bir sonraki maçları içeride Hırvatistan ile... Ermenistan deplasmanına gidecek olan Galler, son maçında ise Türkiye ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, pazar günü Letonya'yı yener ve son maçında Galler ile berabere kalırsa her türlü Euro 2024 biletini alacak.

Grubunda liderliğe yükselen Türkiye, Letonya ve Galler maçından 4 puan çıkarırsa EURO 2024 biletini alacak.

SAMET BİR İLKİ YAŞADI
Türkiye'de Samet Akaydın ilk resmi milli maçına Hırvatistan karşısında çıktı. F.Bahçe'nin yıldızı, A Milli formasını yalnızca 19 Kasım 2022'de Gaziantep'te Çekya ile oynanan özel maçta giymişti. Samet'in 90 dakika sahada kaldığı maçı Türkiye 2-1 kazanmıştı.

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