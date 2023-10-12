Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Victor Nelsson'dan büyük rest! "Başka bir kulüp bulmak zorundayım"

Son milli takım kampından bu yana garip şeyler oldu" ifadelerini kullandı.

Nelsson, " Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Hayal kırıklığına uğramıştım. Son üç maçtır yedek kulübesindeydim. Özellikle Manchester United maçında oynamak isterdim ama ilk 11'de değildim.

BUNU OKAN BURUK'A SORUN

Nelsson, "Galatasaray'da oynayamazsam ne yapacağım çok açık. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynayamazsam başka bir kulüp bulmak zorundayım. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" şeklinde konuştu.

Danimarkalı stoper "Sözleşme uzatmadığın için mi yedek bırakıldın?" sorusuna, "Bilmiyorum. Bu Okan Buruk ve üst düzey yöneticilere sorulması gereken bir soru. Okan Buruk takımdan sorumlu isim. Bazen kmaçları kazanmak için en iyi oyuncularını yedek kulübesine koyabiliyor" şeklinde cevap verdi.