Galatasaraylıların sevgilisi Mauro Icardi ayrılıyor mu? Transfer listesine eklendiği iddiası bomba etkisi yarattı

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında çıkan haberde Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı Real Betis'in Arjantinli yıldıza talip olduğu öne sürüldü. Betis'in Manuel Pellegrini'nin kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için Galatasaray'a fiyat sorduğu belirtildi.