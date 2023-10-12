Galatasaraylıların sevgilisi Mauro Icardi ayrılıyor mu? Transfer listesine eklendiği iddiası bomba etkisi yarattı

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınında çıkan haberde Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı Real Betis'in Arjantinli yıldıza talip olduğu öne sürüldü. Betis'in Manuel Pellegrini'nin kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için Galatasaray'a fiyat sorduğu belirtildi.
Galatasaray'ın bu sezon PSG'den 10 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Arjantinli yıldızı satmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı 14 resmi maçta 12 gol, 2 asistle harika bir performansa imza atan Icardi'nin Galatasaray ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.