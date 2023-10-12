Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Cemal Özgörkey’e büyük tepki: Asla affetmem!

ÖNCE ÇALIŞTILAR SONRA UÇTULAR Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takımımız, maçın oynanacağı Osijek kentine yapacağı yolculuk öncesinde son antrenmanını İstanbul'da yaptı. İdmanda pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı, son bölümde ise dar alanda kısa bir çift kale maç oynandı. Yusuf Sarı ile Merih Demiral dünkü çalışmalarını takımdan ayrı olarak gerçekleştirdi. A Milli Takım, antrenman sonrası Hırvatistan'a uçtu.

BİZ KİMSEYE ULUFE DAĞITMIYORUZ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2032 ev sahipliği için UEFA'ya yapılan sunumda bildirilen statlar içinde Beşiktaş'ın olmaması hakkında konuştu. "Dünyanın en güzel stadı burada" paylaşımı yapan Beşiktaş'a da yanıt veren Büyükekşi, "10'ar stat bildirmiştik. Sayı 5'e düşecek. İstanbul'dan da belki stat sayısı 1'e düşecek. Biz kimseye ulufe dağıtmıyoruz. Bu bir İstanbul şampiyonası değil, Türkiye'de olacak bir organizasyon. Polemikler doğru değil. 2026'nın sonunda statlar belli olacak" dedi. Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının Arabistan'da yapılacağı haberleri için, "Anlaşma yok" diye konuştu.





TOKAT KUPADA TURLADI

Türkiye'yi kucaklayan ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı dün oynanan maçlarla devam etti. Zonguldak Kömürspor ile Tokat Belediye arasında oynanan karşılaşmada gülen taraf 3-2 ile Tokat oldu. Maçın 3. dakikasında Tokat, Burak Seres ile öne geçti. 28'de Oğuzhan Öztürk ile skor eşitlendi: 1-1. Bu golden 5 dakika sonra 33'te Burak Seres kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Soyunma odasına Tokat'ın 2-1 üstünlüğüyle gidildi. 70. dakikada yeniden sahneye çıkan Burak Seres skoru 3-1'e getirdi ve hattrick yaptı. 90+2'de Oğuzhan Öztürk farkı bire indirse de kupada tur atlayan taraf Tokat Plevnespor oldu.

ANTALYA'DA KALACAĞIM

Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan ayrılacağı gündeme gelen teknik direktör Nuri Şahin, "Burada olmaya devam edeceğim. Yapacak çok işimiz var. Bu şehri seviyorum, takıma ve taraftara güveniyorum"dedi.

FAGİOLİ'YE SORUŞTURMA

İtalyan basını Juventus'ta oynayan Nicolo Fagioli'nin yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle soruşturma altında olduğunu yazdı. Fagioli'nin en az 3 yıl futboldan men cezası alma riski bulunuyor.

POTADA AVRUPA'YI SALLADIK

Kadınlar basketbolda 4 temsilcimiz de kazandı. Euroleague'de F.Bahçe, Asvel'i 106-57; Mersin, Landes'i 79-75 yendi. Euro- Cup'ta G.Saray, Constanta'yı 83-77; Beşiktaş ise Slavia Banska'yı 97-69 mağlup etti.

LUKA MODRIC: TÜRKİYE HARİKA

Hırvatistan'ın yıldız kaptanı Luka Modric, Türk Milli Takımı'na övgüler yağdırdı. Tecrübeli futbolcu, "Bizi çok iyi bir takıma karşı çok zor bir maç bekliyor. Türkiye harika bir takım, onlara hep saygı duyuyoruz. Eksikler bizim için büyük handikap ama bu aynı zamanda takıma yeni katılan oyuncular çok büyük fırsat" diye konuştu. Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler için de konuşan Modric, "Eminim kalitesini gösterecek ve büyük kariyeri olacak" dedi.

KENAN YILDIZ'IN BÜYÜK HEYECANI

Montella'nın A Milli Takım kadrosuna dahil ettiği 18 yaşındaki Kenan Yıldız, Hırvatistan maçı öncesinde büyük heyecan yaşıyor. Juventus forması giyen genç yıldız, Hırvatistan maçında süre alarak milli olmak istiyor. Türkiye Milli Takımı alt yaş gruplarında 18 maça çıkan ve 5 kez fileleri havalandıran Kenan Yıldız, geçtiğimiz yıl Bayern Münih altyapısından Juventus altyapısına transfer olmuştu. Avrupa'nın önemli scoutlarının takibinde olan Kenan'ın milli takım performansı merak ediliyor.

BAYERN MÜNİH'E KİM MÜJDESİ

Alman basını Bayern Münih'te sakatlığını atlatan 26 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min Jae'nin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak maçta forma giyeceğini öne sürdü.



2023'ÜN EN İYİSİ

Galatasaray, 2023 yılında Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde yüzde 85'le en yüksek galibiyet oranı yakalayan takımı oldu. Aslan ayrıca söz konusu maçlarda yakaladığı 2.63'lük puan ortalaması ile de ilk sırada yer almayı başardı. Galatasaray 2023 yılı içerisinde çıktığı 27 maçın 23'ünü kazanmayı başarmıştı.

İKİ MAÇTA DA OYNAMAYACAK

Belçika basını, Faslı yıldız Hakim Ziyech'in sakatlığından dolayı Fildişi Sahili ve Liberya'ya karşı oynanacak maçlarda forma giyemeyeceğini öne sürdü. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen yıldız futbolcunun milli takıma çağrılması kafaları karıştırmıştı.

ADİL BİR TUTUM İSTİYORUZ

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin CEO'su Ivan Mance, "Koruma değil, sadece Göztepe'ye karşı adil bir tutum ve bize saygı gösterilmesini istiyoruz. Hakkımız yeniyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ADRESİ İNGİLTERE OLDU

İbgiltere Championship ekibi Birmingham City teknik direktör Wayne Rooney ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki İngiliz teknik adam son olarak MLS ligi ekiplerinden DC United'ı çalıştırmıştı.

EFES'İN RAKİBİ REAL MADRİD

THY EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes bugün Real Madrid'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.