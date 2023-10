Szymanski’nin menajerinden flaş Galatasaray itirafı!

Szymański'nin ilerleme kaydettiğini düşünüyor musunuz? Evet. Bence şu ana kadarki kulüp seçimlerimiz söz konusu olduğunda, her biri isabetli oldu. Sebastian'ın özelliği yeteneklerine çok inanması ve rekabetten hiç korkmaması. Bu yüzden her zaman ilk 11'de kendine yer buldu. İlk olarak Dinamo Moskova'da. O zamanlar - savaştan önce olduğunu biliyoruz, yani tamamen farklı bir iklimde - bu çok iyi bir hamleydi. Sebastian güçlü bir ligle karşılaştı ve çok daha büyük bir yoğunlukla başa çıktı. İkinci sezonda kulübün patronları ona çok büyük bir zam yaptı.

Sonra Feyenoord'a gitti. O dönemde Almanya'dan ve İngiltere'den de birer kulüple görüştük ama en çok Feyenoord'a inandık ve haklı çıktık. Sebastian Hollanda şampiyonluğunu kazandı, bireysel olarak çok iyi iş çıkardı. Bu başarı onu daha da yukarıya çıkardı. Şimdi aynı şeyi Fenerbahçe için söyleyebilirim. Kulüp birçok önemli transfer yaptı: Tadić, Dzeko, Djiku, Becao, Fred... Ve bu sonuçlara da yansıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda oynadıkları 16 maçı da kazandılar. Devasa bir seri. Ligde şampiyonluğa gidiyorlar ve Sebek harika bireysel istatistikler veriyor. Daha da önemlisi, savunmada da çok çalışıyor. Her koç, takımı için çok çalışan ve aynı zamanda gol ve asist yapan bir oyuncuyu her zaman takdir edecektir.

Szymański neden kulüp formunu henüz Polonya Milli Takımı'na taşıyamadı? Milli takımda hala kendini gerçekleştirememiş bir oyuncu.

Sebastian, koç Brzęczek'in takımına katıldı. Takıma girmeyi başardı ama koç Avrupa Şampiyonasını görecek kadar görevde kalamadı. Paulo Sousa geldi ve Macaristan'a karşı oynanan maçta onu yedek kulübesinde başlattı. Bu tamamen bir hataydı, burada tartışılacak bir şey yok. Bir sarkaçta tamamen farklı parametrelere sahip olmanız gerekir, bu yüzden Sousa'nın fikri tamamen başarısız oldu. Ve daha sonra, tabiri caizse, iki adam arasında kimya uyuşmadı, bu yüzden Sebastian bu koçla bir isim yapamadı. Sebek, Czesia Michniewicz'in takımında da iyi oynadı ama koç çok uzun süre çalışmadı. Fernando Santos da öyle. Sebastian kulüpte her zaman koçun büyük güvenine sahipti. Her futbolcunun buna ihtiyacı vardır. Ancak bir kulüpte takım her gün çalıştığında işlerin daha kolay olduğu bilinir. Ancak bana öyle geliyor ki Sebastian'ın milli takımdaki zamanı yaklaşıyor.