Dursun Özbek: "Bugün takımımız değeri 240 milyon Euro’dur"

"TAKIMIMIZ DEĞERİ 240 MİLYON EURO'DUR"
Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili gelen eleştirilere cevap veren Başkan Özbek, "Erden Timur daha önce başkanlığımda futbol göğüs sponsoruydu. Futbolla çok ilgili, futbolu son derece takip eden bir insan olamaz mı? Birisi inşaat yapıyorsa başka hobisi olamaz mı? Galatasaray Spor Kulübü'nde başarılı yürüttüğü Sportif AŞ Başkan Vekilliğini niye böyle yorumluyoruz. Kullandığı ifadeler son derece doğrudur. Market değeri 150 milyon Euro olan bir takımı, 30 milyon Euro bonservis harcayarak kurdu. Bugün takımımız değeri 240 milyon Euro'dur. Geçen divanda Erden Timur çok net açıkladı, Galatasaray tarihindeki rekor seviyede sponsorluk olduğunu. Sponsorluk çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sene sponsorlukta başarılı mıydık? Hayır. Zararımızın büyük kısmı da oradan geliyor. 13. olan bir takım ne kadar destek bulabilir, düşünün. Şampiyonlukla beraber gelen başarı rekor seviyede, Galatasaray tarihinde yok" şeklinde konuştu.
"BİZİ GURURLANDIRAN BİR TAKIMIMIZ VAR"
Borçlarla alakalı ise Dursun Özbek, "7.5 milyar TL borcumuz var mı, var. Kurduğumuz takımın 3-4 seneye varan bonservis ve maaş ödemeleri alt alta yazdığınız zaman evet, rakam doğru. Bu takım 6.2 milyar TL hasılat yapacak. 4 sene ile çarparsak, başarılı gittik, aynı takımı kullandık, 24 milyar TL hasılat getirecek. Bizi gururlandıran bir takımımız var. Geçen hafta bütün Türkiye mutlu oldu" ifadelerini kullandı.
Büyük kulüpler arasında en iyi durumda olan kulübün Galatasaray olarak söylendiğini vurgulayan Özbek, "Gururla ve iftiharla her yerde şu laf söyleniyor, Bankalar Birliği'ne gidiyoruz, size helal olsun, büyük kulüpler içerisinde en iyi durumunda olan Galatasaray Spor Kulübü. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü, Florya arazisini almak için 1 milyar 85 milyon TL kredi kullandı. 18 ay vadeliydi. 6. ay dolarken, 1 milyar 85 milyon TL'yi bankaya yatırdık ve krediyi kapattık" dedi.