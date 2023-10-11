Mehmet Büyükekşi’den Beşiktaş Stadı için açıklama!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu 6'ncı maçında yarın akşam Hırvatistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye gitti. Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 15.00'da Hırvatistan'ın Osijek kentine giden A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ni kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hırvatistan yolcuğu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine İtalya ile birlikte ortaklaşa düzenlenecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için iki önemli maça çıkacaklarını ifade eden Büyükekşi, "Bizim iki önemli maçımız var Hırvatistan ve Letonya. İki maçta alacağımız sonuçla Avrupa şampiyonasına katılma konusunda avantaj yakalamak istiyoruz" dedi.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne getirilen Vincenzo Montella'nın Türkiye'yi tanımasının büyük avantaj olduğunun altını çizen Büyükekşi, "Hocamız özellikle Türkiye'ye tanıması, iki yıl Türkiye'de görev yapması ve Türkiye'den ayrılırken ülkemizin lehine burada çok iyi deneyimler yaşadığını söyledi. Bizim duygularımızı ve düşüncelerimizi çok iyi biliyor. Hocamız İstanbul'da yaşayacak, maçtan maça gidip gelmeyecek ve bütün maçları takip edecek. Sadece büyük takımların maçlarını değil. Bunu da zaten geçtiğimiz hafta gösterdi. İlk önce Konya'ya gitti arkasından Kayseri'ye gitti. Sadece maçları değil, o şehirde takımların antrenmanlarını da izliyor. Futbolcularımızla bir aile ortamı oluşturmak için çok iyi niyetli. Bir de Selçuk Şahin'i Türk yardımcı olarak aldık. İnşallah sonuçları hayırlı olur. Hem ülkemiz için hem milletimiz için güzel bir netice elde ederiz" diye konuştu.İtalya ile Türkiye'nin 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği aldıktan sonra bu konuyu İtalyan hoca Montello ile görüştüklerini ifade eden Büyükekşi, şunları söyledi: "Tabii ki son derece olumlu. Çünkü önümüzde daha 9 yıl var. Bu süre gerçekten bizim için çok önemli. Olaya sadece biz futbol olarak bakmıyoruz. Olay ülkelerimizin tanıtım açısından, spor ve sanatı da içeren bir iş birliği. Bunun dışında İtalya dış ticaret yaptığımız 5'nci büyük ülke. Bunu daha fazla geliştirmek istiyoruz, turizmi daha da geliştirmek istiyoruz. Bunun dışında bir akademi projemiz var. Süper Lig takımlarında bu yıl başlattık, önümüzdeki yıl 1'nci Lig takımlarına başlatıyoruz. Ortak olduğumuz ve birlikte çalışacağımız ülke, dünya kupasını 4 defa kazanmış futbolun beşiği. Oradaki iş birliktilerini de araştıracağız. İtalya Futbol Federasyonu başkanı ile görüştük zaten ortak sunum yaptık."2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği hakkı elde edilmesinin ardından ortaya çıkan stat polemikleri ile ilgili sorulan soru üzerine Büyükekşi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Olimpiyat Stadı kale arkaları büyütülecek 80 bin kişilik olacak. Şu an bu tür tartışmalara girmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Ayrı ayrı ülkeler olarak müracaat ettiğimizde 10'ar stat bildirmiştik. Zaten bu stat sayısı 5'e düştü. Tekrar bir değerlendirme olacak ve bu değerlendirme 2026 yılında olacak. Bugünden bunları konuşup suyu bulandırmak doğru değil, çünkü bir amacı da yok. Şuan İtalya ile birlikte yapacağımız Avrupa Şampiyonası'nın bir sevincini yaşayalım. 38 tane stadımız var zaten bildirdiklerimizin bazılarını da elemek zorundayız ve bunları değiştirebiliriz. İstanbul'dan da stat sayısı 1'e düşecek belki de. Burada UEFA'nın da bir kriteri var en yüksek seyirci kapasiteli stat olması gerekiyor" şeklinde konuştu.Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacağı iddiaları üzerine Büyükekşi, "Ben bununla ilgili Suudi Arabistan ve Abu Dabi ile bu konuda görüşüyoruz diye açıklama yapmıştım. Bu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendine göre yaptığı bir çalışma değil. Hem Fenerbahçe Kulübümüzün Başkanı hem de Galatasaray Kulübümüzün Başkanı ile yaptığımız onlardan da olur aldığımız bir çalışma. İki kulüpte bana muvaffakiyet bildirdiler. Anlaşırsak iki kulübümüzün de rızasıyla yapılan anlaşmayı hangi ülkede olacağını açıklayacağız" dedi.