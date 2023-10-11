Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmaları toplu sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyacanı devam ediyor. Birbirinden zorlu eşleşmelerde takımlar üst tura yükselmek için karşı karşıya geldi.
İşte günün sona eren karşılaşmaları;
1984 Muşspor - İstanbul Sinopspor : 2-0
Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor: 2-3
Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor: 2-1
Eynesil Belediyespor - Erbaaspor: 0-2
Menemenspor - Bursa Yıldırımspor: 1-0
Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor: 1-2
Altınordu - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor: 0-1
Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor: 3-2
Uşakspor - Aliağa FK: 1-4
İnegölspor - Doğubayazıt Futbol Kulübü: 2-1
Sarıyer Spor Kulübü - Karabük İdmanyurdu: 2-1
Arnavutköy Belediyespor - Silivrispor: 6-3
Serik Belediyespor - Arguvanspor: 1-1 (2-4)
Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0