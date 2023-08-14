Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de sezonu açıyor...
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de sezonu açıyor...
Siyah-Beyazlılar ilk hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Omimpiyat Stadı'nda soynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Zorlu maçta Erkan Özdamar düdük çalacak. Sezona 3 puanla başlamak isteyen Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta bu maç öncesi sakatlıkları devam eden Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan ve Rachid Ghezzal forma giyemeyecek.
Sakatlığın atlatan Cenk Tosun'un ise kadroda olması bekleniyor. Siyah- Beyazlılar'da yeni transferlerden Daniel Amartey'in ilk 11'de başlaması, Milan'dan transfer edilen Hırvat yıldız Ante Rebic ve Lens'ten kadroya katılan Kamerunlu ön libero Jean Onana'nın ise kulübede olması bekleniyor.