Sakatlığın atlatan Cenk Tosun'un ise kadroda olması bekleniyor. Siyah- Beyazlılar'da yeni transferlerden Daniel Amartey'in ilk 11'de başlaması, Milan'dan transfer edilen Hırvat yıldız Ante Rebic ve Lens'ten kadroya katılan Kamerunlu ön libero Jean Onana'nın ise kulübede olması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN