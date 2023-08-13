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Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivasspor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Samsunspor, Yeni Sivas 4  Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kıran Kıran süren mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 23:10 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 23:10
Sivas’ta kazanan çıkmadı! Sivasspor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in ilk hafta maçında Sivasspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Samsunspor, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

İlk yarıyı Clinton N'Jie'nin 11. dakikadaki golüyle ev sahibi ekip 1-0 önde kapatırken ligin yeni takımı Samsunspor 78. dakikada van Drongelen'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Yiğidolar önümüzdeki hafta Gaziantep FK deplasmanına giderken Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri Samsun'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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