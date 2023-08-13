Adana Demirspor Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti! Yeni sezona 3 puanla başladı





90+1'nci dakikada kullanılan taç sonrası savunmada oluşan karambol sonucunda topu önünde bulan Adana Demirsporlu Yusuf Erdoğan'ın meşin yuvarlağı göğsünde yumuşatıp yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçerli sayıldı: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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