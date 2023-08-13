Adana Demirspor Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti! Yeni sezona 3 puanla başladı

12'nci dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
23'üncü dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Olawoyin'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.
27'nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Svensson, pasını Belhanda'ya attı. Topu alan Belhanda, ceza saha içinde bulunan Ndiaye ile paslaştı. Tekrar topla buluşan Belhanda'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
31'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Alikulov'un kafa vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı çeldi.
49'uncu dakikada Rodrigues'in sağ kanatan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleci Gökhan Akkan son anda sağına uzanıp direğin dibinden topu kornere çeldi.