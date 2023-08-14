Kadıköy’de nefesler tutuldu! Fenerbahçe lige çok hızlı giriş yaptı: Gaziantep’i 3 ve 18. dakikalarda Dzeko’nun golleriyle devirdi

Abdülkadir Bitigen, VAR kontrolü sonrası penaltıyı verdi. Tadic'in kullandığı penaltıyı Batuhan kurtardı. 80'de Tadic'in ortasında topu göğsüyle kontrol eden Dzeko vuruşunu yaptı. Top yan direkten döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı.





DZEKO'DAN MÜTHİŞ START

Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko, Süper Lig'in ilk haftasında iki gol atarak yıldızlaştı. Sarı-Lacivertli yıldız oyuncunun attığı golden sonra 'Beni Sev' şarkısı çalındı. Taraftarlar da bu gole eşlik etti. Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer ettiğinde tanıtım videosunda Dzeko, Hande Yener'in 'Beni sev' şarkısını seslendirmişti. Öte yandan Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu olarak Sarı-Lacivertli kulübün tarihine geçti.





ÇOK GÜZEL HAREKETLER

Fenerbahçe Gaziantepli depremzede Mete Filik'i Gaziantep ile oynadığı maçta ağırladı. Mete Filik sahaya Tadic'le birlikte çıktı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe bir hayaldir; çocuklar için gerçekleşen…' diyerek hayata geçirdiğimiz, çocukların futbolcularımızla maç önü seremonisine çıktığı projemizde çok anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdik" denildi.





ASİST YAPTI PENALTI KAÇIRDI

Kanarya'nın Sırp yıldızı Dusan Tadic, Konferans Ligi'nde 3 maçta 2 gol, 1 asist üretti. Gaziantep FK karşısında da sahanın en etkili isimlerindendi. Dün gece 1 asiste imza atan. Tadic, Sarı- Lacivertli formayla 4 maçta da gole katkı vermeyi başardı. Tadic penaltıda ise Batuhan'ı geçemedi.





OSAYI DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Osayi, 30. dakikada yaşanan pozisyonda yere ters şekilde basarak sakatlık geçirdi. Osayi'nin yerine Oosterwolde oyuna dahil oldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN