Kadıköy’de nefesler tutuldu! Fenerbahçe lige çok hızlı giriş yaptı: Gaziantep’i 3 ve 18. dakikalarda Dzeko’nun golleriyle devirdi

Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı. Sarı- Lacivertliler sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı evinde 2-1 yendi. Fenerbahçe henüz 3. dakikada golü buldu.
Fenerbahçe sezona 3 puanla başladı. Sarı- Lacivertliler sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı evinde 2-1 yendi. Fenerbahçe henüz 3. dakikada golü buldu.
Tadic'in asistinde topla buluşan Edin Dzeko, Gaziantep filelerini havalandırmayı başardı: 1-0. 18'de Szymanski'nin savunmanın arasına attığı topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko, takımının ikinci golüne imza attı: 2-0. 45'te Djilobodji'nin topa elle temas ettiğini belirleyen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.
VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Bitigen, penaltıyı iptal etti. 45+5'te Gaziantep FK, Arda'nın golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1... 45+7'de Tadic'in vuruşunda, Gaziantep'in tecrübeli oyuncusu Gradel kale çizgisi üzerinde müdahale ederek topun filelere gitmesini engelledi. 51'de Ferdi'nin yaptığı orta Gradel'in koluna çarptı.
Abdülkadir Bitigen, VAR kontrolü sonrası penaltıyı verdi. Tadic'in kullandığı penaltıyı Batuhan kurtardı. 80'de Tadic'in ortasında topu göğsüyle kontrol eden Dzeko vuruşunu yaptı. Top yan direkten döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı.
DZEKO'DAN MÜTHİŞ START
Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko, Süper Lig'in ilk haftasında iki gol atarak yıldızlaştı. Sarı-Lacivertli yıldız oyuncunun attığı golden sonra 'Beni Sev' şarkısı çalındı. Taraftarlar da bu gole eşlik etti. Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer ettiğinde tanıtım videosunda Dzeko, Hande Yener'in 'Beni sev' şarkısını seslendirmişti. Öte yandan Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu olarak Sarı-Lacivertli kulübün tarihine geçti.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER
Fenerbahçe Gaziantepli depremzede Mete Filik'i Gaziantep ile oynadığı maçta ağırladı. Mete Filik sahaya Tadic'le birlikte çıktı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe bir hayaldir; çocuklar için gerçekleşen…' diyerek hayata geçirdiğimiz, çocukların futbolcularımızla maç önü seremonisine çıktığı projemizde çok anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdik" denildi.
ASİST YAPTI PENALTI KAÇIRDI
Kanarya'nın Sırp yıldızı Dusan Tadic, Konferans Ligi'nde 3 maçta 2 gol, 1 asist üretti. Gaziantep FK karşısında da sahanın en etkili isimlerindendi. Dün gece 1 asiste imza atan. Tadic, Sarı- Lacivertli formayla 4 maçta da gole katkı vermeyi başardı. Tadic penaltıda ise Batuhan'ı geçemedi.
OSAYI DEVAM EDEMEDİ
Fenerbahçe'de Osayi, 30. dakikada yaşanan pozisyonda yere ters şekilde basarak sakatlık geçirdi. Osayi'nin yerine Oosterwolde oyuna dahil oldu.