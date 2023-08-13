Fenerbahçe Fred transferini böyle duyurdu! Görülmemiş anlaşma

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler son olarak Galatasaray'ın da gündeminde olan Fred ile anlaşma sağlamıştı.

Kanarya bu transferin detaylarını da açıkladı;

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır."

Ailemize hoş geldin Fred! 💛💙 pic.twitter.com/qW2TrQhRwm — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2023



"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

İmza sonrası konuşan Fred şöyle konuştu;

"Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe, büyük tarihe sahip bir kulüp. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Umarım herkes de mutlu olmuştur. İlk izlenimlerim çok güzel ve olumlu. Kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı."

"Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkımın olmasını istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."