Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi! Cengiz Ünder’in maliyeti belli oldu

"Sürekli menajerimle konuşmalarımızda kulüpteki yöneticilerimizle birlikte geçen bu süreçte herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi. Şu an Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Marsilya'dayken İrfan Can ile çok konuştum. Edin ile konuştum ki onunla konuştuğumuzda da 'Ne zaman geliyorsun?' tarzında olmuştu. Ben de biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra tekrar konuşmuştuk. Bunun sonucunda artık buradayım. İrfan ile zaten sürekli, her gün konuşuyoruz. Milli takımdan arkadaşım, sevdiğim birisi ve şimdi onunla aynı takımdayım. Çok mutluyum."