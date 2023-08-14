İsmail Kartal’dan maç sonrası kritik değerlendirme: Farka gidecek bir maçtı ama...

Bu akşam onlardan bir tanesi oldu. Penaltı var kaçan goller var... Bunları konuşmacayaktık belki. İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. 3 puan için mutlu olduk. 3 puanla evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu referansı değerlendirip yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.