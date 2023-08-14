İsmail Kartal’dan maç sonrası kritik değerlendirme: Farka gidecek bir maçtı ama...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, erken golle öne geçtiklerini farka gidecek maçın zora girdiğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Aslında iyi hazırlanmıştık.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, erken golle öne geçtiklerini farka gidecek maçın zora girdiğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Aslında iyi hazırlanmıştık.
Erken gelen gollerle, tarafta- rımızın müthiş desteğiyle güzel başladık. Kırmızı karttan sonra korktuğum oldu, 'Nasıl olsa rakip 10 kişi derken' oyun konsantrasyonunu kaybedip gol yedik.
Takım, oynayacağımız futbolu ortaya koyamadı. Pas yapan, sabırlı oynayan anlayışımız varken panik yaparak istediğimiz oyunu oynayamadık. 10 kişi kalan takımlara karşı oynamak zordur.
Bu akşam onlardan bir tanesi oldu. Penaltı var kaçan goller var... Bunları konuşmacayaktık belki. İstediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. 3 puan için mutlu olduk. 3 puanla evimizden ayrılıyoruz. Bu bize çok önemli bir ders oldu. Türkiye Ligi'nin ne kadar sert olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu referansı değerlendirip yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ALTAY'A TEPKİ DİNMEDİ
FENERBAHÇELİ taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'dan memnun değil. İlk yarının uzatmalarında Arda Kızıldağ'dan gol yiyen 25 yaşındaki eldiven sosyal medyada yerden yere vuruldu. Altay'ın hatalı bir gol yediğini savunan taraftarlar, tek eksiğin kaleci olduğunu vurguladı.