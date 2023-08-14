Galatasaray yerinde duramıyor! İtalyan medyası hareketlendi: Napoli’nin Torreira ısrarı

12 DEV ADAM YARI FİNALDE Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ikinci maçında Bulgaristan'ı farka boğdu. İlk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup eden 12 Dev Adam, Bulgaristan'ı 104-66 mağlup etti. A Milliler bu galibiyetle yarın 20.00'de Ukrayna ile oynayacağı son grup maçı öncesi yarı finale kalmayı başardı. Yarınki maç sonrası hem lider hem de yarı finalde eşleşilecek rakip belli olacak.

TOKO EKAMBİ İLE YÜZ YÜZE Fenerbahçe'nin gözdesi Toko-Ekambi için L'Equipe gazetesi üç gün önce bir haber yapmış Suudi Arabistan'ın Abha takımına gideceğini iddia etmişti. Sarı-Lacivertliler ise oyuncudan vazgeçmedi. Sportif Direktör Mario Branco'nun 1-2 gün içinde Ekambi transferi için Fransa'ya gideceği öğrenildi. Mario Branco, burada hem Lyon hem de oyuncunun kendisi ile bir görüşme yapacak. Kendisi ile ilgili planlamaları anlatacak ve teklifini sunacak. Ekambi'yi İsmail Kartal çok istiyor.





FENERBAHÇE'DEN ROVELLA SÜRPRİZİ

Sarı-Lacivertliler, Juventus'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolo Rovella'yı kiralamak için girişimlerde bulundu. Fred'in yanına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı- Lacivertliler, Juventus'ta forma giyen 21 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Rovella'yı kiralamak için zemin yokluyor. Kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı bulunan genç oyuncunun şans bulmasının zor olması nedeniyle ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Ancak Rovella'ya Fenerbahçe dışında 4 kulübün daha talip olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Juventus'un Ocak 2021'de Genoa'dan 26 milyon Euro'ya getirdiği Rovella 6 ay Genoa'da kaldıktan sonra 1 sezon sonra Monza'da kiralık oynadı.

PSG KYLİAN MBAPPE'Yİ AFFETTİ

PSG, sözleşme yenilemediği gerekçesiyle kadro dışı bıraktığı Kylian Mbappe'yi affetti. Kadroya dahilen edilen Mbappe, PSG'nin dün yapılan idmanında yer aldı. Fransız yıldıza Real Madrid ilgi gösteriyor.

MANCİNİ GÖREVİNİ BIRAKTI

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini görevinden istifa etti. Mancini'nin İtalya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşme sonrası yolları ayırma konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

REAL'E ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

Real Madrid, Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Belçikalı kaleci Courtois ve Arda Güler'in de ameliyat olacağı açıklanmıştı.