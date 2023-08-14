Galatasaray yerinde duramıyor! İtalyan medyası hareketlendi: Napoli’nin Torreira ısrarı

12 DEV ADAM YARI FİNALDE
Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ikinci maçında Bulgaristan'ı farka boğdu. İlk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup eden 12 Dev Adam, Bulgaristan'ı 104-66 mağlup etti. A Milliler bu galibiyetle yarın 20.00'de Ukrayna ile oynayacağı son grup maçı öncesi yarı finale kalmayı başardı. Yarınki maç sonrası hem lider hem de yarı finalde eşleşilecek rakip belli olacak.
DEMİR'DEN İKİ YUMRUK
Ligin güçlü ekibi Adana Demirspor, ligin yeni takımı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. 27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Younes Belhanda golü atmayı başardı: 1-0. 87. dakikada duran top kullanan Çaykur Rizespor'da John Mary kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1. Uzatma anlarında ceza sahasında oluşan karambolde Yusuf Erdoğan topu ağlara yolladı: 2-1.
TOKO EKAMBİ İLE YÜZ YÜZE
Fenerbahçe'nin gözdesi Toko-Ekambi için L'Equipe gazetesi üç gün önce bir haber yapmış Suudi Arabistan'ın Abha takımına gideceğini iddia etmişti. Sarı-Lacivertliler ise oyuncudan vazgeçmedi. Sportif Direktör Mario Branco'nun 1-2 gün içinde Ekambi transferi için Fransa'ya gideceği öğrenildi. Mario Branco, burada hem Lyon hem de oyuncunun kendisi ile bir görüşme yapacak. Kendisi ile ilgili planlamaları anlatacak ve teklifini sunacak. Ekambi'yi İsmail Kartal çok istiyor.
FENERBAHÇE'DEN ROVELLA SÜRPRİZİ
Sarı-Lacivertliler, Juventus'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolo Rovella'yı kiralamak için girişimlerde bulundu. Fred'in yanına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı- Lacivertliler, Juventus'ta forma giyen 21 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Rovella'yı kiralamak için zemin yokluyor. Kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı bulunan genç oyuncunun şans bulmasının zor olması nedeniyle ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Ancak Rovella'ya Fenerbahçe dışında 4 kulübün daha talip olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Juventus'un Ocak 2021'de Genoa'dan 26 milyon Euro'ya getirdiği Rovella 6 ay Genoa'da kaldıktan sonra 1 sezon sonra Monza'da kiralık oynadı.
PSG KYLİAN MBAPPE'Yİ AFFETTİ
PSG, sözleşme yenilemediği gerekçesiyle kadro dışı bıraktığı Kylian Mbappe'yi affetti. Kadroya dahilen edilen Mbappe, PSG'nin dün yapılan idmanında yer aldı. Fransız yıldıza Real Madrid ilgi gösteriyor.
MANCİNİ GÖREVİNİ BIRAKTI
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini görevinden istifa etti. Mancini'nin İtalya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşme sonrası yolları ayırma konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
REAL'E ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
Real Madrid, Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Belçikalı kaleci Courtois ve Arda Güler'in de ameliyat olacağı açıklanmıştı.
UĞURCAN'A İZİN ÇIKMADI
Trabzonspor'da uzun zamandır takımdan ayrılma ihtimali konuşulan Uğurcan Çakır ile ilgili olarak bu sezon ilk resmi teklif geldi. Fransız ekibi Nantes, Uğurcan Çakır için 5 milyon Euro'luk bonservis teklifi yaptı. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kuruluyla birlikte bu teklifi kabul etmedi. Avrupa'da verilen yüksek rakamlar nedeniyle tecrübeli file bekçisinin bu rakama ayrılmasına onay vermeyen Bordo-Mavili kulübün, Nantes'in fiyat artırıp yeni bir teklif yapması durumunda izleyeceği yol haritası ise henüz net değil. 27 yaşındaki takım kaptanı ise daha önce yaptığı açıklamada, kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmaya hazır olduğunu dile getirmişti.