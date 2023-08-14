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Galatasaray yerinde duramıyor! İtalyan medyası hareketlendi: Napoli'nin Torreira ısrarı

İtalyan medyası Demme'nin ayrılmasına karşılık Napoli'nin önceliğinin Galatasaray forması giyen Lucas Torreira olduğunu iddia etti. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ağustos TAKVİM gazetesi spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:01
Galatasaray yerinde duramıyor! İtalyan medyası hareketlendi: Napoli’nin Torreira ısrarı

İtalyan medyası Demme'nin ayrılmasına karşılık Napoli'nin önceliğinin Galatasaray forması giyen Lucas Torreira olduğunu iddia etti. Lazio'nun uzun süredir peşinde olduğu Torreira için bu kez Napoli kulübü yoğun baskı uyguluyor. Torreira daha önce İtalya'da Sampdoria, Pescara ve Fiorentina formalarını giydi. Napoli'nin Torreira için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarılmıştı. 27 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Arsenal'den 6 milyon euro bedelle transfer edilmişti.



ZANIOLO VİLLA'YA YAKIN
İtalyan medyası Nicolo Zaniolo ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya attı. Gazetenin haberine göre Zaniolo, Aston Villa'ya yakın... İngiliz ekibinin Galatasaray'a Zaniolo teklifi; 3 milyon Euro kiralama ücreti, 20 milyon Euro satın alma opsiyonu artı 7 milyon Euro bonuslar. Galatasaray, transfere onay vermeye yakın. Zenit, çok daha yüksek maaş teklif etti ama Premier Lig ve hocası Emery'nin baskısı tercihini değiştirdi.



MORUTAN PİSA'YA DÖNÜYOR
Geçen sezonu Pisa'da kiralık olarak geçiren Morutan, İtalyan ekibine geri dönüyor. Galatasaray, Rumen futbolcuyu bu kez zorunlu satın alma maddesiyle kiralayacak. Rumen futbolcu da İtalyan ekibine dönmesine sıcak bakıyor. Galatasaray'ın Morutan'ı bu kez kiralık gönderirken sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyacağı belirtildi. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Pisa formasını giydiği 36 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans gösterdi. Romen yıldız hazırlık kampında ortaya koyduğu futbolla dikkatleri çekmişti. Galatasaray, Morutan'ı 2021 yılında FCSB'den 4.2 milyon Euro karşılığında transfer etti.

ALANYASPOR-BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'de bugün Alanyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maç beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.



MESSİ YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Messi'nin transferinin ardından yenilgi yüzü görmeyen İnter Miami, Ligler Kupası'nda Charlotte'u 4-0 yenerek yarı finale çıktı. Golleri penaltıdan Martinez, Taylor, Malanda (kendi kalesine) ve Messi attı.

DİEGO COSTA BOTAFOGO'DA
Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo, Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa'yı kadrosuna kattı. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki golcü ile sene sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

JOSHUA NAKAVTLA YENDİ
Eski dünya şampiyonu Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Robert Helenius'u nakavtla yendi. 2.5 yıl sonra ilk kez nakavtla kazanan Joshua, 29. profesyonel maçında 26. galibiyetine ulaştı.

SÖYLENENLER DOĞRU DEĞİL
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Alanyaspor'lu Tayfur Bingöl dün sosyal medya hesabından transferiyle alakalı bir paylaşım yaptı. Tayfur, "Değerli Alanyasporlular, geçtiğimiz günlerde basında Alanyaspor ile ilgili benim ağzımdan yapıldığı söylenen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Transferimle ilgili eğer iki kulüp anlaşırsa, şartlar oluşursa gidebileceğimi ifade ettim. 4 sezon formasını giydiğim Alanyaspor'da kaldığım sürece her zaman formanın hakkını sonuna kadar verdim. Formayı giydiğim sürece de vereceğim" diye yazdı.



CHAMBERLAIN'DE FLAŞ GELİŞME
Beşiktaş'la transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a gelen Alex- Oxlade Chamberlain ile ilgili flaş ber gelişme yaşandı. Daha önce oyuncunun sakatlık riski nedeniyle transferden vazgeçme noktasına gelen Siyah-Beyazlı yönetimin yapılan detaylı sağlık kontrollerinden bir soruna rastlanılmaması sonrası fikrini değiştirdiği ve 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtildi.



İTALYA'DAN AIWU İDDİASI
Beşıktaş'ın İtalya Serie B'de Cremonose forması giyen Avusturyalı stoper Emanuel Aiwu'ya teklif yaptığı iddia edildi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Manchester United'da forma giyen Eric Bailly'nin kulübüyle olan fesih görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. Beşiktaş, Bailly'nin transferinin iptal olma riskine karşın, Serie B'de forma giyen Emanuel Aiwu'ya teklif yaptı. Siyah-Beyazlılar'ın ilk teklifi İtalyan ekibi tarafından kabul edilmezken görüşmelerin devam edeceği belirtildi.



SİVAS İLE SAMSUN YENİŞEMEDİ
Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Sivasspor deplasmanına çıktı. Yiğidolar 11. dakikada öne geçti. Saiz'in geri pasında ceza yayı içerisindeki N'Jie'nin gelişine vuruşunda top sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 78'de eşitlik geldi. Ntcham'ın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Drongelen'in kafa vuruşunda direğe çarpan top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.



12 DEV ADAM YARI FİNALDE
Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ikinci maçında Bulgaristan'ı farka boğdu. İlk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup eden 12 Dev Adam, Bulgaristan'ı 104-66 mağlup etti. A Milliler bu galibiyetle yarın 20.00'de Ukrayna ile oynayacağı son grup maçı öncesi yarı finale kalmayı başardı. Yarınki maç sonrası hem lider hem de yarı finalde eşleşilecek rakip belli olacak.



DEMİR'DEN İKİ YUMRUK
Ligin güçlü ekibi Adana Demirspor, ligin yeni takımı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. 27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Younes Belhanda golü atmayı başardı: 1-0. 87. dakikada duran top kullanan Çaykur Rizespor'da John Mary kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1. Uzatma anlarında ceza sahasında oluşan karambolde Yusuf Erdoğan topu ağlara yolladı: 2-1.



TOKO EKAMBİ İLE YÜZ YÜZE
Fenerbahçe'nin gözdesi Toko-Ekambi için L'Equipe gazetesi üç gün önce bir haber yapmış Suudi Arabistan'ın Abha takımına gideceğini iddia etmişti. Sarı-Lacivertliler ise oyuncudan vazgeçmedi. Sportif Direktör Mario Branco'nun 1-2 gün içinde Ekambi transferi için Fransa'ya gideceği öğrenildi. Mario Branco, burada hem Lyon hem de oyuncunun kendisi ile bir görüşme yapacak. Kendisi ile ilgili planlamaları anlatacak ve teklifini sunacak. Ekambi'yi İsmail Kartal çok istiyor.



FENERBAHÇE'DEN ROVELLA SÜRPRİZİ
Sarı-Lacivertliler, Juventus'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolo Rovella'yı kiralamak için girişimlerde bulundu. Fred'in yanına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı- Lacivertliler, Juventus'ta forma giyen 21 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Rovella'yı kiralamak için zemin yokluyor. Kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı bulunan genç oyuncunun şans bulmasının zor olması nedeniyle ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Ancak Rovella'ya Fenerbahçe dışında 4 kulübün daha talip olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Juventus'un Ocak 2021'de Genoa'dan 26 milyon Euro'ya getirdiği Rovella 6 ay Genoa'da kaldıktan sonra 1 sezon sonra Monza'da kiralık oynadı.

PSG KYLİAN MBAPPE'Yİ AFFETTİ
PSG, sözleşme yenilemediği gerekçesiyle kadro dışı bıraktığı Kylian Mbappe'yi affetti. Kadroya dahilen edilen Mbappe, PSG'nin dün yapılan idmanında yer aldı. Fransız yıldıza Real Madrid ilgi gösteriyor.

MANCİNİ GÖREVİNİ BIRAKTI
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini görevinden istifa etti. Mancini'nin İtalya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşme sonrası yolları ayırma konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

REAL'E ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
Real Madrid, Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Belçikalı kaleci Courtois ve Arda Güler'in de ameliyat olacağı açıklanmıştı.



UĞURCAN'A İZİN ÇIKMADI
Trabzonspor'da uzun zamandır takımdan ayrılma ihtimali konuşulan Uğurcan Çakır ile ilgili olarak bu sezon ilk resmi teklif geldi. Fransız ekibi Nantes, Uğurcan Çakır için 5 milyon Euro'luk bonservis teklifi yaptı. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kuruluyla birlikte bu teklifi kabul etmedi. Avrupa'da verilen yüksek rakamlar nedeniyle tecrübeli file bekçisinin bu rakama ayrılmasına onay vermeyen Bordo-Mavili kulübün, Nantes'in fiyat artırıp yeni bir teklif yapması durumunda izleyeceği yol haritası ise henüz net değil. 27 yaşındaki takım kaptanı ise daha önce yaptığı açıklamada, kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmaya hazır olduğunu dile getirmişti.



DJANİNY GÖRÜŞME ODASINA
Trabzonspor yönetiminin sözleşmesini feshetmek istediği Djaniny Tavares'le bu hafta içinde yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Yeşil Burun Adalı futbolcu ile daha önce yapılan görüşmelerde maaşının tamamını istemesi nedeniyle orta yol bulunamamıştı. Djaniny geçen sezon BAE ekibi Sharjah'a kiralanmıştı.



ÇORUM'DAN NEFİS START
1. Lig'in yeni ekibi Çorum FK, deplasmanda Tuzla'yı 3-0 gibi net bir skorla geçerek gövde gösterisi yaptı.G .Birliği evinde Ümraniye'yi 2-1, Sakarya deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi. Erzurum ile Bandırma 1-1 berabere kaldı Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Çorum FK, ilk maçında şov yaptı. Tuzlaspor'a konuk olan Kırmızı- Siyahlılar, maçı erken bulduğu gollerle kopardı. 6. dakikada 31 yaşındaki Hollandalı santrfor Thomas Verheydt penaltıdan attı: 0-1. 11'de Verheydt'in asistinde Ferhat Yazgan skoru Çorum lehine 2-0'a taşıdı. 50'de Verheydt bir kez daha penaltıdan golü attı: 0-3. Diğer maçta G.Birliği, Ümraniye'yi 2-1 yendi. Erzurumspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı. Göztepe ise evinde Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu. Tatangalar, 49. dakikada Dino Ndlovu'nun golüyle maçı kazandı.

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