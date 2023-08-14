Bildiğiniz transfer rekorlarını unutun! Ne Messi ne Ronaldo dönemin yıldız ismi o oldu

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Brezilyalı futbolcunun transferi için ciddi bir çaba gösterdi.

Al Hilal'in, Neymar'ın PSG'deki bonservisi için yaklaşık 60 milyon euro gibi bir bedelle anlaştığı yönünde basında çıkan haberler dikkat çekti.

160 MİLYON EURO KAZANACAK Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde önemli bir atağa kalktı ve Neymar ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncuyla yıllık 80 milyon eurodan oluşan iki yıllık bir sözleşme konusunda prensip anlaşması sağladı.

Transferin yakın bir zaman içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Bu gelişmeler, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, Neymar'ın Al Hilal'e transferiyle beraber kulüp ve oyuncu kariyerinde yeni bir dönemin başlayacağı öngörülüyor.