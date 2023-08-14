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Bildiğiniz transfer rekorlarını unutun! Ne Messi ne Ronaldo dönemin yıldız ismi o oldu

Yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte, futbol dünyasının dev kulüplerinden Paris Saint-Germain'de büyük değişiklikler yaşanıyor. Uzun yıllar takımın yıldızı olarak parlayan Lionel Messi ile duygusal bir veda gerçekleşirken, Kylian Mbappe arasındaki gerilim tüm futbol camiasını meşgul etmeye devam ediyor. Ancak sürpriz bir şekilde, bu sefer Brezilyalı yıldız Neymar'un adı gündemin merkezine oturdu. Kulüp yetkilileri, Neymar'a yeni sezon kadrosunda düşünülmediğini ve yolunun ayrılacağını iletti.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 09:51 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 09:51
Bildiğiniz transfer rekorlarını unutun! Ne Messi ne Ronaldo dönemin yıldız ismi o oldu

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile yaşanan kriz sonrası yeni döneme Luis Enrique'nin teknik direktörlüğünde girmeye karar verdi. Bu doğrultuda, takımın önemli isimleri arasında yer alan Neymar, Verratti, Renato Sanches ve Leandro Paredes'e kulüp bulmaları gerektiği bildirildi.

Özellikle Neymar'ın durumu futbol dünyasını salladı.

PSG'nin bu kararı, transfer piyasasında büyük bir heyecan yarattı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Brezilyalı futbolcunun transferi için ciddi bir çaba gösterdi.

Al Hilal'in, Neymar'ın PSG'deki bonservisi için yaklaşık 60 milyon euro gibi bir bedelle anlaştığı yönünde basında çıkan haberler dikkat çekti.

160 MİLYON EURO KAZANACAK

Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde önemli bir atağa kalktı ve Neymar ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncuyla yıllık 80 milyon eurodan oluşan iki yıllık bir sözleşme konusunda prensip anlaşması sağladı.

Transferin yakın bir zaman içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Bu gelişmeler, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, Neymar'ın Al Hilal'e transferiyle beraber kulüp ve oyuncu kariyerinde yeni bir dönemin başlayacağı öngörülüyor.


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