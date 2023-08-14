Beşiktaş yönetimi Sambacı için tüm şartları zorlama kararı aldı! Kartal’ı Talisca heyecanı sardı

Beşiktaş transferde atağa kalkı... Kazak oyuncu Zaynutdinov'un transferini bitiren Siyah-Beyazlılar eski oyuncusu Anderson Talisca'ya yeniden Beşiktaş formasını giydirmek için düğmeye bastı.
Beşiktaş transferde atağa kalkı... Kazak oyuncu Zaynutdinov'un transferini bitiren Siyah-Beyazlılar eski oyuncusu Anderson Talisca'ya yeniden Beşiktaş formasını giydirmek için düğmeye bastı.
Beşiktaş yönetimi Suudi Kulübü Al-Nassr'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Körfez ekibiyle görüşmelere başladı. Yıldız futbolcu için kesenin ağzını açan yönetim Körfez ekibine 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.
Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimin taraftarın çok istediği yıldız futbolcunun transferini bitirmek için tüm şartları zorladığı ifade ediliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de kadrosunda görmek istediği Talisca'nın yıllık maaşının bir kısmının ise bulunacak bir sponsor tarafından karşılanması gündemde.
Geçtiğimiz Nisan ayında Suudi ekibi ile 3 yıllık yeni kontrat imzalayan yıldız futbolcu geçen hafta yaptığı açıklamadatakımda çok mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini dile getirmişti. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca 80 maça çıkıp 37 gol, 14 asistlik performans sergiledi.