Beşiktaş yönetimi Sambacı için tüm şartları zorlama kararı aldı! Kartal’ı Talisca heyecanı sardı

Beşiktaş yönetimi Suudi Kulübü Al-Nassr'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Körfez ekibiyle görüşmelere başladı. Yıldız futbolcu için kesenin ağzını açan yönetim Körfez ekibine 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimin taraftarın çok istediği yıldız futbolcunun transferini bitirmek için tüm şartları zorladığı ifade ediliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de kadrosunda görmek istediği Talisca'nın yıllık maaşının bir kısmının ise bulunacak bir sponsor tarafından karşılanması gündemde.