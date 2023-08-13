A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finali garantiledi

Taraftarının desteğiyle müsabakaya iyi başlayan "12 Dev Adam", Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer ile skor üretti. Bulgaristan ise millilere Pavlin Ivanov ve Stoilov ile karşılık verdi. Ay-yıldızlılar, 5. dakikayı 14-8 önde geçti. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren Türkiye, ilk çeyreği 15 sayı farkla 28-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta Okben Ulubay, Sertaç Şanlı, Ercan Osmani ve Berk Uğurlu'dan skor katkısı alan Türkiye, 18. dakikada 27 sayılık (47-20) fark yakaladı. Sadık Emir Kabaca'nın 19. dakikada 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle maçta ilk kez 30 sayılık fark (52-22) görüldü ve devre arasına bu skorla gidildi.