Torreira maaş yüzünden mi oynamıyor? "Galatasaray bu sorunu çözmeli"

Galatasaray'da skoru değiştirmek için oyuna giren isimler Angelino, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Icardi'ydi. Çağdaş Atan ise skoru korumak için bir oyuncu oyuna alınca, sahadaki 5 oyuncunun mevkisini değiştirmesi gerekti. Bu hem taktiksel disiplin anlamında hem de oyuncularda kafa karışıklığı yaratabileceği için riskliydi. Maça forvet olarak başlayan Gökhan Sazdağı, son dakikalarda sağ bek olarak Zaha'yla mücadele ediyordu. Kayserispor buna rağmen bir tek pozisyon bile vermezken son dakikalarda bulduğu pozisyonlarla belki de galibiyeti kaçırdı. Bu nedenle Çağdaş Atan'a büyük bir alkış gerek.