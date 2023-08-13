PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Torreira maaş yüzünden mi oynamıyor? "Galatasaray bu sorunu çözmeli"

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. İstediği pozisyonları yakalayamayan Aslan, zaman zaman kalesinde tehlikeler de gördü. Cimbom'da iki maçtır süre almayan Torreira'nın maaş yüzünden oynamadığı konuşulmaya başlanmıştı. Editörümüz Görkem Ağgündüz Kayserispor - Galatasaray maçını yorumlarken Torreira konusuna da değindi. İşte Ağgündüz'ün maçla ilgili yorumları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 12:21 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 12:21
Torreira maaş yüzünden mi oynamıyor? Galatasaray bu sorunu çözmeli

Sezon öncesi hazır görüntü çizmeyen Galatasaray, ligin ilk haftasında en istenebilecek deplasmanlardan birine çıktı. Tam 3 dönemdir transfer tahtasını açamayan ve aynı zamanda oyuncu da kaybeden Kayserispor, ligin zayıf halkası olarak görülüyordu.

Torreira maaş yüzünden mi oynamıyor? Galatasaray bu sorunu çözmeli

Maçın ardından Okan Buruk, 'oyuncularımız birbirlerine yeni yeni alışıyor' dese de çıkan ilk 11'de yalnızca tek yeni transfer vardı. Hem Kayserispor'un yaptığı hatasız takım savunması hem de Galatasaraylı futbolcuların final pası tercihleri pozisyonsuz bir maç çıkardı ortaya.

Torreira maaş yüzünden mi oynamıyor? Galatasaray bu sorunu çözmeli

İkinci yarıda Galatasaray Angelino'nun da oyuna girmesiyle beklerini de orta sahaya kadar çıkarttı. Icardi'yi de oyuna alan Okan Buruk sağlı sollu ortalarla golcü oyuncuyu beslemeye çalıştı ancak bir pozisyon hariç bunu başaramadı.

Torreira maaş yüzünden mi oynamıyor? Galatasaray bu sorunu çözmeli

Galatasaray'da skoru değiştirmek için oyuna giren isimler Angelino, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Icardi'ydi. Çağdaş Atan ise skoru korumak için bir oyuncu oyuna alınca, sahadaki 5 oyuncunun mevkisini değiştirmesi gerekti. Bu hem taktiksel disiplin anlamında hem de oyuncularda kafa karışıklığı yaratabileceği için riskliydi. Maça forvet olarak başlayan Gökhan Sazdağı, son dakikalarda sağ bek olarak Zaha'yla mücadele ediyordu. Kayserispor buna rağmen bir tek pozisyon bile vermezken son dakikalarda bulduğu pozisyonlarla belki de galibiyeti kaçırdı. Bu nedenle Çağdaş Atan'a büyük bir alkış gerek.

Torreira maaş yüzünden mi oynamıyor? Galatasaray bu sorunu çözmeli

Avrupa maçı öncesi mide bulantısı geçirdiği söylenen ve maça çıkmayan Torreira, bu maçta da süre almadı. Oyuna girecekmiş gibi ısınma hareketleri yapan oyuncunun, maaş sıkıntısı nedeniyle oynamadığı konuşulmaya başlandı. Bu ne kadar doğrudur bilinmez ancak Galatasaray'ın en kısa sürede bu sorunu ortadan kaldırması lazım. Çünkü Torreira sahada tahmin edilenden çok daha fazlasını veriyor takım için. Ve geçtiğimiz sezon bir fırsat transferiyle çok ucuza transfer edilen ismin yerini aynı kalitede doldurmak artık imkansıza yakın...

Torreira maaş yüzünden mi oynamıyor? Galatasaray bu sorunu çözmeli


SON DAKİKA