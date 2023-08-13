Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

İspanyol stoperin eşi de Avrupa'da kalmaktan yana. Bu yüzden de Galatasaray bu transferde bir adım önde gözüküyor.

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla tam 45 resmi maça çıkan ve ilk 11'in değişmez isimlerinden olan tecrübeli stoper, ilerlemiş yaşına rağmen halen son derece fit durumda ve bu yüzden yine rekabetçi bir ortamda kupalar için mücadele etmek istiyor.

SERGIO RAMOS GALATASARAY'A YAKIN!

Ramos'un Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a daha sıcak baktığı biliniyor.

Ayrıca, Galatasaray'da forma giymiş efsane oyuncularla takipleşen Ramos'un Türkiye ve Galatasaray hakkında sürekli bilgiler aldığı öğrenildi.