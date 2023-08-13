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Sergio Ramos'tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Galatasaray'da Sergio Ramos heyecanı yaşanıyor. Bir süredir transfer için nabız yoklayan sarı-kırmızılılara dünyaca ünlü stoperden müjdeli haberler geldi. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurmak için düğmeye basan Cimbom, PSG'den ayrılacak olan İspanyol savunmacı için geri sayıma geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 17:52 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 18:11
Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Savunma hattına dünyaca ünlü bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle geldi.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Bu sezon transferde şov yapan sarı-kırmızılılar, yıldız futbolculara imza attırarak gövde gösterisi yaptı.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Durmaya niyeti olmayan Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki isimlerle görüşmelerine devam ediyor.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

3 kulvarda boy gösterecek olan Cimbom, yarıştığı her alanda başarı yakalayacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda yoluna devam eden Cimbom, Süper Lig'de sezonu Kayserispor deplasmanıyla açtı.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da birçok isim hazır gözükmedi.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Transferde yeniden gaza basan Aslan, stoper, orta saha ve kanat mevkileri için temaslarda bulunuyor.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

SERGIO RAMOS BOMBASI!
Stoper bölgesine nokta atışı bir transfer yapmayı amaçlayan Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos'un peşinde.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların gözdesi konumundaki yıldız futbolcudan müjdeli haberler geliyor.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Galatasaray, MLS ekiplerinden Inter Miami'nin ve Suudi Arabistan kulüplerinden çok ciddi teklifler alan İspanyol stoperi transfer etmeye artık daha da yakın.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Sergio Ramos'un artık MLS'e transfer olma ihtimali yok. Çünkü MLS'te transfer sezonu kapandı.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Ramos'un önünde iki seçenek var. Ya Arabistan ya da Florya...

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

ARABİSTAN'A SICAK BAKMIYOR!
Bilindiği gibi Sergio Ramos, Suudi Arabistan Ligi'nde oynama fikrine çok sıcak bakmıyor.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

İspanyol stoperin eşi de Avrupa'da kalmaktan yana. Bu yüzden de Galatasaray bu transferde bir adım önde gözüküyor.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla tam 45 resmi maça çıkan ve ilk 11'in değişmez isimlerinden olan tecrübeli stoper, ilerlemiş yaşına rağmen halen son derece fit durumda ve bu yüzden yine rekabetçi bir ortamda kupalar için mücadele etmek istiyor.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

SERGIO RAMOS GALATASARAY'A YAKIN!
Ramos'un Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a daha sıcak baktığı biliniyor.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...

Ayrıca, Galatasaray'da forma giymiş efsane oyuncularla takipleşen Ramos'un Türkiye ve Galatasaray hakkında sürekli bilgiler aldığı öğrenildi.

Sergio Ramos’tan flaş transfer kararı! Galatasaray...


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