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Onur Koçhan Spor Haberleri

ÖZEL | İşte Fenerbahçe'nin '6 numara' hedefi! 20 milyon euroluk yıldız

Galatasaray ile birlikte flaş transferlere imza atan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok. Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, İngiliz takımında top koşturan yıldız oyuncunun peşine düştü. İşte ayrıntılar…

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 14:16 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 14:16
ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin ’6 numara’ hedefi! 20 milyon euroluk yıldız

Transferde şaha kalkan Fenerbahçe, son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı Fred için Galatasaray da oldukça istekliydi. Ancak Fenerbahçe, Manchester United ile anlaştı ve transferi bitirdi. Tecrübeli oyuncunun katılımıyla Fenerbahçe orta sahası daha da güçlendi.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin ’6 numara’ hedefi! 20 milyon euroluk yıldız

MARSİLYA'IN İNADINI KIRDILAR

Fenerbahçe, bir başka yıldızı daha kadrosuna kattı. Milli Takımımız'ın yıldız oyuncularından Cengiz Ünder de Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Fransız ekibi Marsilya ile uzun süren pazarlıklar mutlu sonla bitti ve milli oyuncu sonunda Fenerbahçe'ye imza attı.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin ’6 numara’ hedefi! 20 milyon euroluk yıldız

GELMEDEN ÖNCE DZEKO İLE GÖRÜŞTÜM

Transferden önce eski takım arkadaşı Edin Dzeko ile konuştuğunu belirten Cengiz Ünder, "Transfer sürecinde Dzeko ile konuştum. Ne zaman geliyorsun diye sormuştu. Ben de biraz sabretmesi gerektiğini söyledim. Çok iyi hissediyorum. Artık buradayız, birlikteyiz" dedi.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin ’6 numara’ hedefi! 20 milyon euroluk yıldız

SAHAYA ÇIKINCA GÖSTERECEĞİM

Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Cengiz, "Avrupa kariyerimden sonra menajerime Türkiye'ye dönme isteğimi söylemiştim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorum. Özgüveni yüksek bir futbolcuyum. Sahaya çıktığımda bunu herkese göstereceğim" diye konuştu.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin ’6 numara’ hedefi! 20 milyon euroluk yıldız

FENER'İN DURMAYA NİYETİ YOK

Fenerbahçe'nin Fred ve Cengiz Ünder transferlerinden sonra durmaya niyeti yok. Sarı-Lacivertliler'in yöneticilerinden Selahattin Baki'nin Fred için İngiltere'de bulunduğu sırada Leicester City forması giyen Boubakary Soumare için temas kurduğu öğrenildi.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin ’6 numara’ hedefi! 20 milyon euroluk yıldız

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINDA SONA ERİYOR

6 numara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de Soumare için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki hafta bu transferi sonuçlandırması bekleniyor. 24 yaşındaki Fransız yıldızın kulübü Leicester City ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin ’6 numara’ hedefi! 20 milyon euroluk yıldız

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Geçen sezon 29 maçta forma giyen genç yıldızın da isteği Leicester City'den ayrılmak. Fransız oyuncunun Leicester City ile Championship'te oynamaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi, Cengiz Ünder ve Fred sonrası Soumare transferi ile orta sahasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin ’6 numara’ hedefi! 20 milyon euroluk yıldız


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