ÖZEL | İşte Fenerbahçe’nin ’6 numara’ hedefi! 20 milyon euroluk yıldız

Transferde şaha kalkan Fenerbahçe, son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı Fred için Galatasaray da oldukça istekliydi. Ancak Fenerbahçe, Manchester United ile anlaştı ve transferi bitirdi. Tecrübeli oyuncunun katılımıyla Fenerbahçe orta sahası daha da güçlendi.





MARSİLYA'IN İNADINI KIRDILAR



Fenerbahçe, bir başka yıldızı daha kadrosuna kattı. Milli Takımımız'ın yıldız oyuncularından Cengiz Ünder de Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Fransız ekibi Marsilya ile uzun süren pazarlıklar mutlu sonla bitti ve milli oyuncu sonunda Fenerbahçe'ye imza attı.