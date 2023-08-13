Sarı lacivertlilerde hedef sezona 3 puan ile başlamak. Konuk ekip ise yüzyılın deprem i olarak adlandırılan 6 Şubat'tan sonra çıkacağı ilk maçta zorlu rakibinden puan almak istiyor.

YENİ TRANSFERLER TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder, Gaziantep FK karşılaşması öncesi tribünleri selamladı.

SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 6-2 üstün durumda bulunuyor. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 21 golüne güney temsilcisi 10 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan maçta Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Kadıköy'de oynanması planlanan müsabaka ise deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep ekibinin 3-0 mağlup sayılması kararlaştırıldı.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kadıköy'de 4 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi, 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu ilk haftasında rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederken, sonraki sezonlarda 3 gollü galibiyetler elde etti.

KIRMIZI-SİYAHLILAR 6 AY SONRA İLK KEZ



6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak. Oynadığı 22 karşılaşmada 25 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Gaziantep ekibinin bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı. Süper Lig'de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor'a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.

SARI-LACİVERTLİLERDEN KADROYA ÖNEMLİ TAKVİYELER



2022-2023 sezonunu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile noktalayan Fenerbahçe, teknik direktörlük değişimi de yaşadı. İsmail Kartal'ı yeniden takımın başına getiren sarı-lacivertliler, kadrosuna da önemli takviyeler yaptı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon takımda yer alan Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alırken, Ryan Kent, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Umut Nayir, Rodrigo Becao, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı. Sezon sonu sözleşmesi sona eren Miha Zajc da, bir süre sonra yeniden takımla sözleşme imzaladı.