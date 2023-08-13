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Bjelica önümüzdeki haftaki derbi öncesi futbolcularını uyardı! Farklı bir maç olacak

Bjelica oyuncularıyla yaptığı konuşmada “Tam olarak istediğimiz gibi başladık ama bunu 90 dakikaya yaymamız lazım. Şimdi dinlenin Galatasaray maçı daha da farklı olacak” dedi...

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 07:01
Bjelica önümüzdeki haftaki derbi öncesi futbolcularını uyardı! Farklı bir maç olacak

Süper Lig'in açılış maçında Antalyaspor'u 1-0 ile geçen ve 3 puan ile sezona başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın alınan galibiyet kadar özellikle maçın ilk yarısındaki oyundan çok memnun kaldığı öğrenildi.

Maçın ardından galibiyet nedeniyle oyuncularını kutlayan Bjelica, "Maç içerisinde doğru olarak yaptığımız çok şey vardı. Çalıştıklarımızı uygulamaya çalıştınız. Bugün tam olarak istediğimiz gibi başladık ama bunu 90 dakikaya yaymamız lazım. Şimdi dinlenin Galatasaray maçı daha da farklı olacak" dedi. Bjelica'nın maçın analizini yaparken özellikle karşılaşmanın son bölümünde takımın savunmaya çekilmesi ve burada oyunu kabul etmesiyle ilgili eksiklikler üzerinde durması bekleniyor.

Daha çok ön alan baskısı ve agresif bir oyun kimliğini takıma kabullendirmeye çalışan tecrübeli teknik adam, takımın fiziksel olarak 90 dakika boyunca aynı tempoda kalmasına da hassasiyet gösterdiği öğrenildi.

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