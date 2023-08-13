Beşiktaş’a Zaynutdinov sürprizi! Kartal Kazak 10 numaranın transferinde mutlu sona çok yakın

Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor... Siyah-Beyazlılar bin süredir görüşmelerini sürdürdüğü Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov için CSKA Moskova ile anlaşma sağladı. Kara Kartal'ın bu transferi kısa süre içerisinde noktalaması bekleniyor.

Yıldız futbolcu için kapıyı 6 milyon Euro'dan açan Rus kulübünü 4,5 milyon Euro'ya ikna eden Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Kazak futbolcuyu İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu da Rus kulübüne daha önce Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirterek transfer konusunda kolaylık talep etmişti.