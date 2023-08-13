Beşiktaş’a Zaynutdinov sürprizi! Kartal Kazak 10 numaranın transferinde mutlu sona çok yakın

Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor... Siyah-Beyazlılar bin süredir görüşmelerini sürdürdüğü Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov için CSKA Moskova ile anlaşma sağladı. Kara Kartal'ın bu transferi kısa süre içerisinde noktalaması bekleniyor.
Yıldız futbolcu için kapıyı 6 milyon Euro'dan açan Rus kulübünü 4,5 milyon Euro'ya ikna eden Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Kazak futbolcuyu İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu da Rus kulübüne daha önce Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirterek transfer konusunda kolaylık talep etmişti.
ŞENOL GÜNEŞ ÇOK İSTİYOR
Birçok mevkide forma giymesi nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok sıcak baktığı Kazak orta saha TFF'nin bu sene çıkardığı mavi kart kuralı nedeniyle yerli statüsünde forma giyebilecek. Zaynutdinov bu sezon Rus ekibiyle çıktığı 5 maçta 1gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu Kazakistan Milli Takımı ile de 30 maçta sahaya çıkarkan söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 12 gol kaydetti.