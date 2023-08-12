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Trabzonspor tek golle güldü! Fırtına Süper Lig'in açılış maçında Antalyaspor'u devirdi

Trabzon 8. dakikada Denswil’in kafa golüyle 3 puana uzandı. Önemli gol fırsatlarını cömertçe harcadı. Umut Bozok’un kafası direğe takıldı. Fırtına geçen sezon olduğu gibi ilk maçını kazandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 06:55
Trabzonspor tek golle güldü! Fırtına Süper Lig’in açılış maçında Antalyaspor’u devirdi

Trabzon Süper Lig'in ilk maçında Antalyaspor'u evinde 1-0 yendi. 8. dakikada Abdulkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denswil, kafayla topu ağlara buluşturdu: 1-0...

Dakikalar 45'i gösterdiğinde Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Visca'nın pasıyla ceza yayı içerisinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, Umut Bozok'a çarpan top kale direğinin yanından dışarı çıktı.

UMUT BOZOK DİREĞE TAKILDI
47'de Trabzonspor'un kullandığı duran topta Umut Bozok'un kafa vuruşu direğe çarparak auta çıktı. 52'de Antalyasporlu Erdoğan, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



BAKASETAS'TAN MÜTHİŞ FÜZE
66'de Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunu Leite muhteşem çıkardı. 79'da Abdülkadir Ömür'ün vuruşu çerçeveyi bulmadı. Trabzonspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Trabzonspor taraftarı sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 36 bin taraftar Papara Park Stadı'nda 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler. Karşılaşmayı izleyenler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da vardı.



BAŞKAN DOĞAN'DAN ANLAMLI HAREKET
Trabzonspor'da Başkan Ertuğurul Doğan Tredyol Süper Lig'in ilk maçı öncesi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e, 2 yıl önce atılan bir yorgun mermi sonrası hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı'ya ve şehit Ferhat Gedik için Akçaabat Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti. Trabzonspor'lu futbolcular da Denswil'in golünün ardından Eren Bülbül yazılı tişört açtı.



GALİBİYET ÖNEMLİYDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica 1-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam,"Ligin ilk maçları zordur. İçeride galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi. Maçın son bölümü biraz çileli oldu ama iyi atlattık. Bazı maçlar çileli olur, kolay kazanılmazlar" dedi.

AÇILIŞLARI ÇOK SEViYOR
Trabzonspor'un Hollandalı stoperi Stefano Denswil, Antalyaspor maçının ilk yarısında kafayla topu ağlara gönderdi. Süper Lig'de yeni sezonun ilk golünü atan tecrübeli futbolcu golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Stefano Denswil, geçen sezon Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı ilk maçta da golü atan isimdi. Denswil, İstanbulspor maçında takımının ikinci golünü atan oyuncuydu.

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