Trabzonspor tek golle güldü! Fırtına Süper Lig’in açılış maçında Antalyaspor’u devirdi

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarı sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 36 bin taraftar Papara Park Stadı'nda 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler. Karşılaşmayı izleyenler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da vardı.





BAŞKAN DOĞAN'DAN ANLAMLI HAREKET

Trabzonspor'da Başkan Ertuğurul Doğan Tredyol Süper Lig'in ilk maçı öncesi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e, 2 yıl önce atılan bir yorgun mermi sonrası hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı'ya ve şehit Ferhat Gedik için Akçaabat Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici'ye Trabzonspor forması ve şampiyonluk kupası minyatürü hediye etti. Trabzonspor'lu futbolcular da Denswil'in golünün ardından Eren Bülbül yazılı tişört açtı.





GALİBİYET ÖNEMLİYDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica 1-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hırvat teknik adam,"Ligin ilk maçları zordur. İçeride galibiyetle başlamak bizim için çok önemliydi. Maçın son bölümü biraz çileli oldu ama iyi atlattık. Bazı maçlar çileli olur, kolay kazanılmazlar" dedi.

AÇILIŞLARI ÇOK SEViYOR

Trabzonspor'un Hollandalı stoperi Stefano Denswil, Antalyaspor maçının ilk yarısında kafayla topu ağlara gönderdi. Süper Lig'de yeni sezonun ilk golünü atan tecrübeli futbolcu golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Stefano Denswil, geçen sezon Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı ilk maçta da golü atan isimdi. Denswil, İstanbulspor maçında takımının ikinci golünü atan oyuncuydu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN