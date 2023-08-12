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Kayserispor-Galatasaray | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 21.45'de oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmayı Takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 18:17 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 18:17
Kayserispor-Galatasaray | CANLI ANLATIM

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.



Okan Buruk'un öğrencileri ligi geçen sezon 88 puanla zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanmıştı.



GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Hafif sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Tete, Yusuf Demir, Fredrik Midtsjö ve Olimpiu Morutan Kayseri'ye götürülmedi.

Yeni transferler Wilfred Zaha ve Kerem Demirbay ise kadroya alındı.

Geçen sezonu 9. basamakta tamamlayan Kayserispor'da ise tek eksik Majid Hosseini.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 21.45'te başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.



MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Barış, Icardi.

Kayserispor: Mondihome Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Ali Karimi, Kemen, Gökhan, Cardoso, Mane, Thiam.

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