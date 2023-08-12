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Fenerbahçe'nin beklediği isim sonunda İstanbul'da! Taraftara uçaktan mesaj verdi

Fenerbahçe, Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred'i transfer sürecini tamamlamak için İstanbul'a getirdi. Fred Fenerbahçe taraftarına uçaktan mesaj verdi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 15:49 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 16:13
Fenerbahçe’nin beklediği isim sonunda İstanbul’da! Taraftara uçaktan mesaj verdi

Fenerbahçe Kulübü dün Brezilyalı oyuncu Fred ve kulübü Manchester United ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE FRED'İ DUYURDU
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un (Fred) transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'a gelecektir." ifadeleri yer aldı.

FRED İSTANBUL'A GELDİ
İngiliz ekibi Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sarı-lacivertliler ile transfer görüşmeleri devam ettirmek için ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi.

UÇAKTAN MESAJ VERDİ
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Fred, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Öte yandan Fred, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda taraftarlara, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Geliyorum, yakında görüşmek üzere" mesajını gönderdi.

FRED KİMDİR?
Fred tam ismiyle Frederico Rodrigues de Paula Santos 5 Mart 1993 yılında Belo Horizonte, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Orta sahada görev yapmaktadır. 169 cm boyundadır. 32 kez milli forma giymiştir

Sol ayaklıdır. Internacional'de futbola başlamıştır. Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giymiştir. 408 maçta 36 gol 43 asist üretmiştir.


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