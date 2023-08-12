Şenol Güneş’e mutlu haber! Zaynutdinov Rus kulübe resti çekti: Bırakın Beşiktaş’a gideyim!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Siyah-Beyazlılar, 10 numara bölgesi için Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Bakhtiyar Zaynutdinov ile yakından ilgileniyor. Kartal'ın transferde önemli bir aşama kaydettiği ve transferin artık bitme noktasına geldiği öğrenildi.
CSKA Moskova, Beşiktaş ile yaptığı pazarlıklar sonrasında 4.5 milyon Euro'ya kadar indi. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmak için kulübüne rest çektiği öğrenildi.
Zaynutdinov'un kulüp yetkilelerine "Artık CSKA Moskova için oynamak istemiyorum. Bırakın Beşiktaş'a gideyim" dediği öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Zaynutdinov'un güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.
Bu sezon Rus ekibiyle 5 maçta görev alan Kazak futbolcu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mavi Kart statüsünde oynuyor.