Şenol Güneş’e mutlu haber! Zaynutdinov Rus kulübe resti çekti: Bırakın Beşiktaş’a gideyim!

Siyah-Beyazlılar, 10 numara bölgesi için Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Bakhtiyar Zaynutdinov ile yakından ilgileniyor. Kartal'ın transferde önemli bir aşama kaydettiği ve transferin artık bitme noktasına geldiği öğrenildi.

CSKA Moskova, Beşiktaş ile yaptığı pazarlıklar sonrasında 4.5 milyon Euro'ya kadar indi. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmak için kulübüne rest çektiği öğrenildi.