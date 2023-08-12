Mavi Şimşekler Konferans Ligi’nde tarih yazıyor: Sıra rövanş maçında

Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'na katılan Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adeta destan yazıyor.
Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'na katılan Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adeta destan yazıyor.
İlk olarak Romanya'nın Cluj takımını saf dışı bırakan Akdeniz temsilcisi 3. ön eleme turu ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 yenerek bir üst turun kapılarını ardına kadar açtı.
Mavi Şimşekler, 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde play-off turunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos- Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
Temsilcimiz bu turu da geçerse adını gruplara yazdıracak.
CHERIF NDIAYE SÖZÜNÜ TUTTU
Bu arada Adana Demirspor'un büyük kozu Cherif Ndiaye maçın yıldızlarından olurken, oyuncunun maç öncesi sözleri gündem oldu.
Osijek'e karşı daha önce 6-7 maça çıktığını belirten Cherif Ndiaye, "Onlara zarar verebileceğimi biliyorlar. Bizden kalite olarak üstün değiller. Bunu yüzde 100 söyleyebilirim. Yarın da bunu sahada kendilerine göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Ndiaye'nin bu iddialı açıklamaları gündem olurken, Senegalli golcü 5-1'lik maçta Osijek'e 2 gol birden atarak sahanın yıldızlarından oldu. Yıldız futbolcu Süper Lig'de Akdeniz ekibinin en büyük gol umudu olacak.