Mavi Şimşekler Konferans Ligi’nde tarih yazıyor: Sıra rövanş maçında

Temsilcimiz bu turu da geçerse adını gruplara yazdıracak.

İlk olarak Romanya'nın Clu j takımını saf dışı bırakan Akdeniz temsilcisi 3. ön eleme turu ilk maçında Hırvat istan temsilcisi Osijek 'i 5-1 yenerek bir üst turun kapılarını ardına kadar açtı.

CHERIF NDIAYE SÖZÜNÜ TUTTU

Bu arada Adana Demirspor'un büyük kozu Cherif Ndiaye maçın yıldızlarından olurken, oyuncunun maç öncesi sözleri gündem oldu.

Osijek'e karşı daha önce 6-7 maça çıktığını belirten Cherif Ndiaye, "Onlara zarar verebileceğimi biliyorlar. Bizden kalite olarak üstün değiller. Bunu yüzde 100 söyleyebilirim. Yarın da bunu sahada kendilerine göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ndiaye'nin bu iddialı açıklamaları gündem olurken, Senegalli golcü 5-1'lik maçta Osijek'e 2 gol birden atarak sahanın yıldızlarından oldu. Yıldız futbolcu Süper Lig'de Akdeniz ekibinin en büyük gol umudu olacak.