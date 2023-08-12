İki takımın da karşılıklı basketler kaydederek başladığı maçta dış atışlarla etkili olmaya çalışan İzlanda karşısında Şehmus Hazer'in skorer oyunuyla etkili olan Türkiye, ilk periyodu 20-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte yüksek isabet yüzdesi yakalayan ve etkili savunma uygulayan milli takım, 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 31-20. Uzun bir süre İzlanda'ya sadece 2 sayı şansı tanıyan ve skorer oyununu sürdüren Türkiye, 18. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 47-22. Ay-yıldızlılar, soyunma odasına 54-31 üstün gitti.

A MİLLİ TAKIM SAHADAN 99-72 GALİP AYRILDI

Üçüncü periyotta Onuralp Bitim ve Furkan Korkmaz ikilisiyle potaya giden ve farkı 30 sayıya kadar çıkaran Türkiye, son bölüme 78-51 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte büyük bir farkla önde olmanın avantajını kullanarak rahat bir oyun sergileyen A Milli Takım, sahadan 99-72 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda İzlanda karşısında forma giyen 12 oyuncu da skor üretmeyi başardı.