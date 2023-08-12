Kanarya Cengiz bombasını patlattı! Taraftarlar çılgına döndü: Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı

Sarı- Lacivertliler, milli futbolcu Cengiz Ünder için Marsilya ile anlaşma sağladı. Kanarya 26 yaşındaki yıldız futbolcu için Fransız ekibine 5 taksit halinde 15 milyon Euro ödeyecek.Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve kendisini 4 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayacak olan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.