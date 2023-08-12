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Kanarya Cengiz bombasını patlattı! Taraftarlar çılgına döndü: Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe Cengiz Ünder için Marsilya ile 15 milyon Euro’ya anlaştı. 26 yaşındaki Milli futbolcunun kısa sürede İstanbul’a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 06:55
Kanarya Cengiz bombasını patlattı! Taraftarlar çılgına döndü: Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe'nin niyeti basmaya niyeti yok..

Sarı- Lacivertliler, milli futbolcu Cengiz Ünder için Marsilya ile anlaşma sağladı. Kanarya 26 yaşındaki yıldız futbolcu için Fransız ekibine 5 taksit halinde 15 milyon Euro ödeyecek.Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve kendisini 4 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayacak olan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Sarı-Lacivertli takımdan yıllık 2,5 milyon Euro kazanması beklenen Cengiz Ünder, Marsilya'nın dün yapılan idmanında da yer almamıştı. Yıldız ismin transferi ilk 11'de yerli sıkıntısı çeken Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal için de önemli bir sorunu ortadan kaldırmış olacak.

Yetenekli kanat oyuncusu geçen sezon Fransız ekibinde 46 maça çıkıp 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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