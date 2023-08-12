Galatasaray’a yeni bir aday daha! 17 milyon Euro’ya transfer edilmişti: Belçikalı yıldız Wout Faes Aslan’ın kancasında

Galatasaray , geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig 'de küme düşen Leicester City'de forma giyen Wout Faes 'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Belçikalı stoperin 2. Lig'de oynamak istemediği için takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Öte yandan Galatasaray ve Leicester City, Yunus Akgün'ün transferi için de görüşmelerde bulunuyor.