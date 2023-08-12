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Galatarasay İlhami Siraçhan Nas transferini resmen duyurdu! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor’dan transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu İlhami Siraçhan Nas ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, İlhami Siraçhan için Ankaraspor’a 10 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 18:09 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 18:34
Galatarasay İlhami Siraçhan Nas transferini resmen duyurdu! İşte bonservis bedeli

Galatarasay'da transfer rüzgarı sürüyor. Sarı- kırmızılı takım 21 yaşındaki oyuncu İlhami Siraçhan Nas'ı transfer ettiğini açıkladı.

Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü Ankaraspor ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 10 milyon TL tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1 milyon 350 bin TL, 2024-2025 sezonu için net 2 milyon TL, 2025-2026 sezonu için net 2 milyon 500 bin TL, 2026-2027 sezonu için net 3 milyon TL ve 2027-2028 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerini kullandı.

İlhami Siraçhan Nas, sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden de geçti.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİMDİ"
Galatasaray'ın TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'dan transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu İlhami Siraçhan Nas, transferiyle ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Çok gururlu ve mutlu olduğunu söyleyen Nas, "Böyle büyük bir kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Çocukluğumdan beri hayalimdi. Bugüne nasip oldu çok şükür. Çok gururluyum, mutluyum. Babam da futbolcu olduğu için biz de bu mesleğe gönül verdik. Onun izinden gitmeye çalıştık. Öncelikle burada kalıcı olup, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip Avrupa'ya gitmek istiyorum" şeklinde konuştu.

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