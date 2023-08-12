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takvim.com.tr Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 10 puanlık çalım! Kartal Fred'i renklerine bağladı: Oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Fred’in transferi 15 günde tamamladı. Manchester United kapıyı 20 milyon Euro’dan açtı. Transfer 10 milyon Euro+bonuslar ile gerçekleşti. Fenerbahçe taraftarı bu transfere 10 tam puan verdi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ağustos TAKVİM gazetesi spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 06:55

Fenerbahçe'nin transferi konusunda hem kendisi hem de kulübü Manchester United ile her konuda anlaştığı Brezilyalı merkez orta saha Fred Sarı- Lacivertli taraftarlar için umut olurken kadroya dahil edilmesi hiç de kolay olmadı. Fred için transfer girişimleri 15 gün önce başladı. Manchester United kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı. Ancak pes etmeyen Fenerbahçe transferi 10 milyon Euro+bonuslar ile bitirmeyi başardı. Üstelik Fred ile ilk önce Galatasaray'ın ilgilenmiş olması da Fenerbahçe için bir transfer çalımı olarak algılandı.



TANGUY NDOMBELE'YE 8 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu Ndombele için görüşmelere başladı. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncu için İngiliz kulübüne 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ndombele, geçen sezonu Napoli'de kiralık geçirmiş ve şampiyonluk yaşamıştı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Napoli'de 40 maçta görev aldı. Fransız milli oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Ndombele, 6 ve 8 numarada görev yapabiliyor.



F.BAHÇE ARA VERMEDİ
Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonunun 1. haftasında Gaziantep FK ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda perşembe gecesi oynanan NK Maribor maçına 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.



ALTAY ADIM ADIM MANU'YA
Manchester United'ın ikinci yedek kalecisinin de sakatlanması sonrası Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı bir kez daha gündemine aldığı belirtildi. Daily Mail'in haberine göre sakat olan Dean Henderson'un yanı sıra üçüncü kaleci Tom Heaton'un da sezon başlamadan hemen önce sakatlanmasının transfer ihtimalini güçlendirdiği yazıldı. Takımın geniş kadrosundaki Matej Kovar'ın Leverkusen'e imza atmasına kısa bir süre kaldığı ifade edilirken gündeme yeniden Altay Bayındır'ın geldiği belirtildi.

ALİ ÜLKER'DEN TRABZON'A ZİYARET
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Trabzonspor'u ziyaret etti. Ali Ülker'i Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerini karşıladı. Doğan, Ülker'e Trabzonspor forması ziyaret etti.



10 NUMARA 5 YILDIZ
Şenol Güneş, yine bir oyuncuya dokunuşunu yaptı. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor, Bursaspor, A Milli Takım'da bu özelliğini çok iyi sergilemiş birbirinden önemli isimleri futbol dünyasına kazandırmıştı. Bu durumun son örneği ise Jackson Muleka... Sezon sonunda gönderilecek oyuncular listesinde yer alan Demokratik Kongolu futbolcu performansıyla yeni transfer etkisi yapıyor. 3 hazırlık maçında 3 gol atan Muleka, resmi maçlarda attığı gollerle 5 gole ulaştı.



ÇAYKUR RİZE'DEN ÇİFTE TRANSFER
Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Oumar Diouf'u renklerine bağladı. 20 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Karadeniz temsilcisi ayrıca Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Mame Mor Faye'yi kadrosuna kattı. 18 yaşındaki oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandı.

GENÇ SULTANLAR SONUNU GETİREMEDİ
FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, ABD'ye 3-2 yenildi ve dünya ikincisi oldu. Türkiye, ilk seti 25-20, ikinci seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-22, dördüncü seti de 25-16 kazanan ABD skoru 2-2 yaptı. Karar setini de 15-10 alan ABD, dünya şampiyonu olurken milli takımımız ise gümüş madalya kazandı.



REKORA 1 GOL KALDI!
Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktığı 2016-2017 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında en fazla gol atan 2 oyuncudan biri konumunda. 8 kez gol sevinci yaşayan ve Cenk Tosun'la zirveyi paylaşan Aboubakar, 1 gol daha atarsa zirveye çıkacak.

NDAO İSTANBULSPOR'DA
İstanbulspor, Senegalli futbolcu Alassane Ndao'yu kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Antalyaspor'da forma giyen 26 yaşındaki Alassane Ndao, Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 1 gol kaydetti.

CAİCEDO CHELSEA'YE
Brighton forması giyen Moises Caicedo, Liverpool'a değil, Chelsea'ye gitmek istediğini kulübüne bildirdi. Chelsea, Brighton'a yeniden teklif yapacak. Liverpool yıldız oyuncunun kulübü ile anlaşmıştı.

LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de Kasımpaşa ile A.Gücü bugün saat 19.15'te karşı karşıya gelecek. Aynı saatte Konyaspor, İstanbul'u konuk edecek. Ligin yeni takımı Pendikspor ise saat 21.45'te Hatayspor'u ağırlayacak.

GİRESUNSPOR-BODRUM
TFF 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Günün ilk maçında saat 17.00'de Keçiörengücü ile Eyüp kozlarını paylaşacak. 19.15'te Giresun ile Bodrum kapışacak. Saat 21.45'te Kocaelispor, Manisa ile mücadele edecek.



ZAHA SAHAYA ÇIKIYOR!
Cimbom'un Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Fildişili yıldız oyuncu Wilfried Zaha'nın bugün Kayseri'de sahne alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Sarı-Kırmızılı formayla ilk maçına çıkacak. Galatasaray taraftarları tecrübeli futbolcunun ilk maçındaki performansını merakla bekliyor. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kerem Demirbay da Kayserispor kafilesinde yer aldı.



TETE'DEN KOÇ'A TEŞEKKÜR!
Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için Bodrum'da tatil yapan ve sonrasında Galatasaray'a imza atan Brezilyalı yıldız Tete'den flaş bir paylaşım geldi... Sambacı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bodrum'da tatil yaptığı anların fotoğrafını paylaştı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür etti.

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10. SIRAYA YÜKSELDİK
UEFA ülke puanı sıralamasında bir haftayı daha 4'te 4 yaparak geride bıraktık. Salı akşamı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ljubljana engelini 3-0'la geçerken önceki akşam oynanan Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcilerimiz Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü 3-1, Fenerbahçe Maribor'u 3-1 ve Adana Demirspor, Osijek'i 5-1 mağlup etti. Bu gelişmelerin ardından Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında 1 basamak daha yükseldi. Avusturya'yı geride bırakan Türkiye 10. sıraya yükseldi. Şimdiki hedef ise İskoçya'yı geçmek.



ADANA'DAN GÜZEL START
Trendyol 1.Lig'in ilk maçında Adanaspor deplasmanda konuk olduğu Boluspor'u 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Konuk takımın gollerini 81'de Metehan ve 88'de Joe Champness kaydetti.

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