Fenerbahçe'den Galatasaray'a 10 puanlık çalım! Kartal Fred'i renklerine bağladı: Oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor





ALTAY ADIM ADIM MANU'YA

Manchester United'ın ikinci yedek kalecisinin de sakatlanması sonrası Fenerbahçeli Altay Bayındır'ı bir kez daha gündemine aldığı belirtildi. Daily Mail'in haberine göre sakat olan Dean Henderson'un yanı sıra üçüncü kaleci Tom Heaton'un da sezon başlamadan hemen önce sakatlanmasının transfer ihtimalini güçlendirdiği yazıldı. Takımın geniş kadrosundaki Matej Kovar'ın Leverkusen'e imza atmasına kısa bir süre kaldığı ifade edilirken gündeme yeniden Altay Bayındır'ın geldiği belirtildi. ALİ ÜLKER'DEN TRABZON'A ZİYARET

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Trabzonspor'u ziyaret etti. Ali Ülker'i Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerini karşıladı. Doğan, Ülker'e Trabzonspor forması ziyaret etti.





10 NUMARA 5 YILDIZ

Şenol Güneş, yine bir oyuncuya dokunuşunu yaptı. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor, Bursaspor, A Milli Takım'da bu özelliğini çok iyi sergilemiş birbirinden önemli isimleri futbol dünyasına kazandırmıştı. Bu durumun son örneği ise Jackson Muleka... Sezon sonunda gönderilecek oyuncular listesinde yer alan Demokratik Kongolu futbolcu performansıyla yeni transfer etkisi yapıyor. 3 hazırlık maçında 3 gol atan Muleka, resmi maçlarda attığı gollerle 5 gole ulaştı.





ÇAYKUR RİZE'DEN ÇİFTE TRANSFER

Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Oumar Diouf'u renklerine bağladı. 20 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Karadeniz temsilcisi ayrıca Senegal 20 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Mame Mor Faye'yi kadrosuna kattı. 18 yaşındaki oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandı.

GENÇ SULTANLAR SONUNU GETİREMEDİ

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, ABD'ye 3-2 yenildi ve dünya ikincisi oldu. Türkiye, ilk seti 25-20, ikinci seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-22, dördüncü seti de 25-16 kazanan ABD skoru 2-2 yaptı. Karar setini de 15-10 alan ABD, dünya şampiyonu olurken milli takımımız ise gümüş madalya kazandı.