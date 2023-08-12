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Fenerbahçe'de Martial bombası! Menajeri "Bonservissiz Fener'e getiririm" dedi: Teklif değerlendirme aşamasında

Fred’i kadrosuna katan Fenerbahçe, Manchester United’ın bir yıldızına daha kanca attı. Anthony Martial’in transferi için yetkili isim Erkan Sulejmani “Bedavaya getiririm” dedi. Fenerbahçeli kurmaylar teklifi değerlendirmeye aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 06:55
Fenerbahçe’de Martial bombası! Menajeri Bonservissiz Fener’e getiririm dedi: Teklif değerlendirme aşamasında

Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Sağ kanadını yıldız bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim geldi.

Sarı-Lacivertliler, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Anthony Martial için harekete geçti. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre gelecek sezon İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'la sözleşmesi sona erecek kanat- forvet Anthony Martial, Fenerbahçe'ye teklif edildi. Transferi için yetkili isim Erkan Sulejmani, oyuncuyu bonservis ücreti olmadan getirebileceğini F.Bahçe cephesine iletti.

FIRSAT TRANSFERİ KAPIDA
Fenerbahçe Fransız yıldız Anthony Martial'i değerlendirmeye alabileceğini oyuncu cephesine bildirdi. Manchester United'dan yıllık 7 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den maaş dışında imza parası da talep ediyor.

Martial, sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin teknik direktör İsmail Kartal'ın da onayını aldıktan sonra Manchester United kulübü ile kısa süre içerisinde görüşmelere başlayabileceği gelen haberler arasında.

Yıldız oyuncu,30 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giydi.

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