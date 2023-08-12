Fenerbahçe'de Martial bombası! Menajeri "Bonservissiz Fener'e getiririm" dedi: Teklif değerlendirme aşamasında

Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Sağ kanadını yıldız bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim geldi.

Sarı-Lacivertliler, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Anthony Martial için harekete geçti. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre gelecek sezon İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'la sözleşmesi sona erecek kanat- forvet Anthony Martial, Fenerbahçe'ye teklif edildi. Transferi için yetkili isim Erkan Sulejmani, oyuncuyu bonservis ücreti olmadan getirebileceğini F.Bahçe cephesine iletti.