Onun da uçağı iniyor! Durduramadığı top yok! Fenerbahçe’ye Fred ve Cengiz yetmedi!

Fenerbahçe'nin, Danilo Pereira'ya yönelik olan ilgisi, takımın defansif orta saha bölgesindeki gücünü artırmayı hedeflediğini gösteriyor. Kulüp yetkilileri, Pereira'nın tecrübesinin genç yetenekler için de önemli bir öğrenme kaynağı olabileceğine inanıyor.

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında orta saha bölgesine takviye yapmaya hazırlanıyor. Son haberlere göre, Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen Danilo Pereira için harekete geçildiği belirtiliyor. PSG'nin yeni sezonda ona yer verme düşüncesinin olmaması, Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu kadrosuna katma isteğini artırmış durumda.

GELECEĞİ BELİRSİZ Özellikle orta saha bölgesinde takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Danilo Pereira'ya yönelik ilgisini netleştirmiş gibi görünüyor. PSG, orta sahada yeni transferler yaparak alternatif opsiyonlar oluşturmuşken, Danilo'nun takımdaki geleceği belirsizleşmiş durumda.

NDOMBELE OLMAZSA DANİLO KESİN Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi, orta sahanın dinamosu olarak bilinen Tanguy Ndombele ile anlaşmaktı. Ancak bu transferde yaşanan zorluklar, Türk kulübünü alternatif planlar yapmaya yöneltti. Danilo Pereira'nun ismi gündeme gelirken, Fenerbahçe yönetimi bu oyuncuya resmi teklifte bulunma konusunda adım atmaya kararlı görünüyor. 6 MİLYON EURO TEKLİF Fenerbahçe'nin oyuncuya 6 milyon euro teklifte bulunacağı iddia edildi.