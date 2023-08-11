Claudio Taffarel’le başladı buralara kadar geldi! Tete Galatasaray’ın 23. sambacısı oldu

Galatasaray yeni transferi Tete'yi açıkladı.

TETE NE KADAR PARA KAZANACAK

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, her bir sezon için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ile toplam 3 milyon 100 bin avro net imza ücreti ödenecektir." denildi.