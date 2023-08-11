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Claudio Taffarel'le başladı buralara kadar geldi! Tete Galatasaray'ın 23. sambacısı oldu

Transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray son olarak Brezilyalı yıldız Tete'yi kadroduna kattı. Galatasaray'ın yeni transferi Tete, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 23. Brezilyalı yabancı oyuncu oldu. Claudio Taffarel'in 1998'de transfer edilmesiyle başlayan süreçte sarı-kırmızılı takımda 22 Brezilyalı daha forma giydi. İşte detaylar ve Galatasaray'da forma giyen yabancı futbolcular...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 12:20 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 12:20
Claudio Taffarel’le başladı buralara kadar geldi! Tete Galatasaray’ın 23. sambacısı oldu

Galatasaray yeni transferi Tete'yi açıkladı.

TETE NE KADAR PARA KAZANACAK
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, her bir sezon için net 2 milyon 800 bin avro garanti ücret ile toplam 3 milyon 100 bin avro net imza ücreti ödenecektir." denildi.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ TETE KİMDİR
15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'nın Alvorada kentinde doğan Tetê, Gremio altyapısında yetişerek 2018 yılında A takıma yükseldi.
İleri uçta kanatlarda oynayan Sambacı, 2019 kış transfer sezonunda 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına transfer oldu.

Ukrayna'da geçirdiği sezonlarda iki lig şampiyonluğu, bir yerel kupa şampiyonluğu ve bir yerel Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki futbolcu, Shakhtar'da çıktığı 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.

Ukrayna'nın içinde bulunduğu siyasal olaylar sebebiyle 2022 Mart'ının sonunda Olympique Lyon'a kiralanan oyuncu, burada 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti. Son sezonunu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de geçiren Brezilyalı, burada 14 maça çıktı ve bir kez fileleri sarstı. Piyasa değeri olarak Ukrayna liginin en değerli oyuncusu olarak gösterildi.

GALATASARAY'IN 23. SAMBACISI
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Tete, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 23. Brezilyalı yabancı oyuncu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 194 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 23 Brezilyalı yer aldı.

CLAUDIO TAFFAREL'LE BAŞLADI
Kulübün unutulmazları arasına giren Claudio Taffarel'in 1998'de transfer edilmesiyle başlayan süreçte sarı-kırmızılı takımda 22 Brezilyalı daha forma giydi.

194. YABANCI FUTBOLCU
Tete, Galatasaray'ın renklerine kattığı 194. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 194 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya, Kosova ve Kanada'dan oyuncular aldı.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK ASILLI YABANCILAR
Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir ile Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı formayı terletti.

GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
*Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Brezilya: Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete


Felipe Melo

Yugoslavya: Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski


Romanya: Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan


Gheorghe Hagi

Fransa: Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois


Franck Ribery

Almanya: Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski


Lukas Podolski

Hollanda: Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt


Wesley Sneijder

Arjantin: Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi


Mauro Icardi

Kolombiya: Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao


Radamel Falcao

Portekiz: Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira

İsviçre: Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic

Nijerya: Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo

İspanya: Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino

Fildişi Sahili: Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha

Didier Drogba

Bosna Hersek: Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic

Kamerun: Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou

Çekya: Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi

Milan Baros

İsveç: Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz

Belçika: Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens

Uruguay: Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira


Fernando Muslera

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu

Senegal: Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne

Norveç: Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö

Polonya: Roman Kosecki, Marek Godlewski

Meksika: Sergio Almaguer, Giovani dos Santos

İngiltere: Barry Venison, Mike Marsh

Hırvatistan: Robert Spehar, Stjepan Tomas

Gana: Richard Kingson, Ahmet Barusso

Arnavutluk: Klodian Duro, Lorik Cana

Avustralya: Harry Kewell, Lucas Neill

Japonya: Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo

Cezayir: Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli

Fas: Nordin Amrabat, Younes Belhanda

ABD: Brad Friedel, DeAndre Yedlin

İtalya: Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo


Nicolo Zaniolo

Danimarka: Victor Nelsson, Mathias Ross

Sırbistan: Sasa Ilic

İran: Naser Sadeghi

Surinam: Ulrich Watson

Litvanya: Gintaras Stauce

Zimbabve: Norman Mapeza

Galler: Dean Saunders

İsrail: Haim Revivo

Kuzey Makedonya: Goran Pandev

Yeşil Burun Adaları: Garry Rodrigues

İzlanda: Kolbeinn Sigthorsson

Yunanistan: Konstantinos Mitroglou

Gabon: Mario Lemina

Mısır: Mustafa Muhammed

Şili: Erick Pulgar

Avusturya: Yusuf Demir

Kosova: Milot Rashica

Kanada: Samuel Adekugbe


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