Rakipleri fıttıracak! Ne Tete, ne Zaha, ne Icardi! Sır gibi saklıyordu, sonunda ortaya çıktı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer rekabeti günden güne alevlenirken bu kez Sergio Ramos gelişmesi futbol dünyasına bomba gibi düştü. Son olarak İcardi, Zaha ve Tete'yi kadrosuna katan Galatasaray yeni bir transfer bombası patlamaya hazırlanıyor.