Rakipleri fıttıracak! Ne Tete, ne Zaha, ne Icardi! Sır gibi saklıyordu, sonunda ortaya çıktı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer rekabeti günden güne alevlenirken bu kez Sergio Ramos gelişmesi futbol dünyasına bomba gibi düştü. Son olarak İcardi, Zaha ve Tete'yi kadrosuna katan Galatasaray yeni bir transfer bombası patlamaya hazırlanıyor.
TETE TAMAM!
Galatasaray, Tete transferinde mutabakata vardı! Kulüp, 23 yaşındaki yetenekli hücumcuyla resmi sözleşme imzaladı. Anlaşma 4+1 yıllık olarak gerçekleşti. Tete'ye yıllık net 2.8 milyon Euro ücret ödenecek, ayrıca 3.1 milyon Euro da imza parası olarak sunulacak. Sarı-Kırmızılılar transferi resmen duyurdu.
GALATASARAY'IN BÜYÜK HAMLESİ
Sarı-kırmızılılarda transfer konusunda yeni bir sıcak gelişme yaşanıyor. Sergio Ramos'a teklif! Sarı-Kırmızılılar, PSG ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki deneyimli futbolcu Ramos'a yönelik nabız yoklamasının ardından doğrudan adım attı. Kulüp yönetimi, başarılı futbolcuya teklifini ileterek transfer görüşmelerine başladı.