Abou o nasıl gol! Kartal çok üstün bir futbol sergiledi: Bakü’yü deplasmanda yenen Beşiktaş avantajı kaptı





NEFTÇİ TEK SAYISINI OZOBİC'LE BULDU

79. dakikada ceza sahası sağ kanatta topla buluşan Ozobic'in kale önüne ortasında bomboş durumdaki Lebon meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3. Beşiktaş böylece karşılaşmayı 3-1 kazandı.





ABOU O NASIL BİR GOL!

Beşiktaş'ın süper yıldızı Vincent Aboubakar, gollerini sıralamaya devam ediyor. 2. ön eleme turundaki 2-0 kazanılan ikinci Tirana maçında topu 90'a takan Aboubakar dün de ağızları açık bırakan bir gol attı. Adeta Dennis Bergkamp dönüşü yapan 31 yaşındaki Kamerunlu star, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra topun dibine girip fileleri sallamayı başardı.





RÖVANŞ ASLA İHMALE GELMEZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Güzel bir galibiyet. Ancak rövanşa da iyi bir şekilde hazırlanmak zorundayız. Rakibimiz asla ihmale gelecek bir takım değil. Teknik becerileri yüksek. Biz oyundan düştükten sonra bunu gösterdiler" dedi.





JACKSON MULEKA'YA GÜNEŞ DOĞDU!

Neftçi Bakü ağlarını sarsan Jackson Muleka'nın Şenol Güneş yönetimindeki müthiş çıkışını devam ettirdi. 3 hazırlık maçında 3 gol 1 asiste imza atan Kongolu golcü 3. resmi maçında 2. golünü attı. Dün gece attığı gol dışında müthiş pres gücü ve mücadelesi ile de dikkat çeken Muleka, yeni sezonda Beşiktaş'ın en önemli kozlarından birisi olacağını adeta haykırdı.





ANTE REBIC SiFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, ilk kez Siyah- Beyazlı formayı terletti. Hırvat futbolcu, maçın 77. dakikasında Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil oldu. Rebic maç sonu, "Önemli olan 3 puandı. Süre bulduğum için mutluyum. Kazanmak önemliydi. Şimdi lig maçına konsantre olacağız" değerlendirmesinde bulundu. ARİS, KİEV'İ 1-0 YENDİ

Beşiktaş'ın Neftçi'yi geçtikten sonra Play-Off'ta eşleşeceği takımın belli olacağı maçta Aris evinde Dinamo Kiev'i 1-0 yenmeyi başardı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN