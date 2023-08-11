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Abou o nasıl gol! Kartal çok üstün bir futbol sergiledi: Bakü’yü deplasmanda yenen Beşiktaş avantajı kaptı

Siyah-Beyazlı temsilcimiz 14. dakikada Aboubakar, 23’te Muleka ve 62’de Salih’in golleriyle sonuca gitti. Neftçi’nin tek sayısı 79’da Lebon’dan geldi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 06:56
Abou o nasıl gol! Kartal çok üstün bir futbol sergiledi: Bakü’yü deplasmanda yenen Beşiktaş avantajı kaptı

Beşiktaş, Azerbaycan'da Nefçi Bakü'yü yendi. Tur için büyük avantaj elde etti. Siyah-Beyazlılar'ın golleri Aboubakar, Muleka ve Salih Uçan'dan geldi.

BU KARTAL ÇOK YAHŞİ!
Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-1 yendi. 14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayı üzerindeki pasında şık bir dönüşle topu önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. 23. dakikada sahası içindeki pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gedson Fernandes'in yerden sert ortasında, Muleka altıpas içinde topu filelerle buluşturdu: 0-2.



MULEKA BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI
30. dakikada Salih Uçan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın vuruşu kalecinin teması sonrası top kornere çıktı. 40'ta Saief'in şutunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.



SALİH UÇAN FARKI 3'E ÇIKARDI
63. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Koffi'nin hatalı pasında topu kapan Salih Uçan'ın sert ve etkili şutu ağlarla buluştu. 0-3. Bu andan itibaren Beşiktaş oyunu rölantiye almaya çalıştı.



NEFTÇİ TEK SAYISINI OZOBİC'LE BULDU
79. dakikada ceza sahası sağ kanatta topla buluşan Ozobic'in kale önüne ortasında bomboş durumdaki Lebon meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3. Beşiktaş böylece karşılaşmayı 3-1 kazandı.



ABOU O NASIL BİR GOL!
Beşiktaş'ın süper yıldızı Vincent Aboubakar, gollerini sıralamaya devam ediyor. 2. ön eleme turundaki 2-0 kazanılan ikinci Tirana maçında topu 90'a takan Aboubakar dün de ağızları açık bırakan bir gol attı. Adeta Dennis Bergkamp dönüşü yapan 31 yaşındaki Kamerunlu star, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra topun dibine girip fileleri sallamayı başardı.



RÖVANŞ ASLA İHMALE GELMEZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Güzel bir galibiyet. Ancak rövanşa da iyi bir şekilde hazırlanmak zorundayız. Rakibimiz asla ihmale gelecek bir takım değil. Teknik becerileri yüksek. Biz oyundan düştükten sonra bunu gösterdiler" dedi.



JACKSON MULEKA'YA GÜNEŞ DOĞDU!
Neftçi Bakü ağlarını sarsan Jackson Muleka'nın Şenol Güneş yönetimindeki müthiş çıkışını devam ettirdi. 3 hazırlık maçında 3 gol 1 asiste imza atan Kongolu golcü 3. resmi maçında 2. golünü attı. Dün gece attığı gol dışında müthiş pres gücü ve mücadelesi ile de dikkat çeken Muleka, yeni sezonda Beşiktaş'ın en önemli kozlarından birisi olacağını adeta haykırdı.



ANTE REBIC SiFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic, ilk kez Siyah- Beyazlı formayı terletti. Hırvat futbolcu, maçın 77. dakikasında Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil oldu. Rebic maç sonu, "Önemli olan 3 puandı. Süre bulduğum için mutluyum. Kazanmak önemliydi. Şimdi lig maçına konsantre olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

ARİS, KİEV'İ 1-0 YENDİ
Beşiktaş'ın Neftçi'yi geçtikten sonra Play-Off'ta eşleşeceği takımın belli olacağı maçta Aris evinde Dinamo Kiev'i 1-0 yenmeyi başardı.

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