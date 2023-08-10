ÖZEL | Galatasaray’dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

O İSİM SVİT SESLAR



Tecrübeli çalıştırıcının, 21 yaşındaki solak 10 numara Svit Seslar'ı, hem scout ekibine hem de yöneticilere söylediği ortaya çıktı. Galatasaray karşısında özellikle ilk yarıda çok etkili bir futbol sergileyen Seslar'ın bazı Bundesliga ve Ligue 1 kulüpleri tarafından da yakından takip edildiği belirtiliyor.

3 YIL DAHA KONTRATI VAR



Okan Buruk'un talimatı sonrasında scout ekibi ve transfer komitesinin Seslar için gerekli çalışmaları başlattığı öğrenildi. 1.86 boyundaki genç futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Sloven futbolcu, ülkesinin U21 takımının formasını giyiyor. Ancak şu ana kadar A takım düzeyinde milli takımda görev yapamadı.

2 YILDIR A TAKIMDA



Futbola ülkesi Slovenya'da Drava Petuj takımında başlayan ve altyapıdayken Olimpija'ya geçen Seslar, 2021'den beri A takımda yer alıyor.

96 MAÇTA 24 GOLE KATKI



Bu sezon 7 maça çıkıp 1 gol, 2 asist yapan orta saha oyuncusu, toplamda 96 maçta boy gösterdi ve 15 gol, 9 asistle oynadı.