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Muhammed Güneroğlu Spor Haberleri

ÖZEL | Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija'yı 3-0 yenen Galatasaray'da Okan Buruk'un, rakip takımdan bir oyuncuyu çok beğendiği ortaya çıktı. Başarılı çalıştırıcının, 21 yaşındaki futbolcuyu scout ekibi ve yöneticilerle paylaştığı öğrenildi.

Muhammed Güneroğlu Muhammed Güneroğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 12:54 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 12:54
ÖZEL | Galatasaray’dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

ÖZEL | Galatasaray’dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

GOL ŞOV YAPTI

Sarı-Kırmızılılar, maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle turun kapısını araladı.

ÖZEL | Galatasaray’dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

BURUK'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un rakip takımdan bir oyuncuyu beğendiği ortaya çıktı.

ÖZEL | Galatasaray’dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

O İSİM SVİT SESLAR

Tecrübeli çalıştırıcının, 21 yaşındaki solak 10 numara Svit Seslar'ı, hem scout ekibine hem de yöneticilere söylediği ortaya çıktı. Galatasaray karşısında özellikle ilk yarıda çok etkili bir futbol sergileyen Seslar'ın bazı Bundesliga ve Ligue 1 kulüpleri tarafından da yakından takip edildiği belirtiliyor.

ÖZEL | Galatasaray’dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

3 YIL DAHA KONTRATI VAR

Okan Buruk'un talimatı sonrasında scout ekibi ve transfer komitesinin Seslar için gerekli çalışmaları başlattığı öğrenildi. 1.86 boyundaki genç futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Sloven futbolcu, ülkesinin U21 takımının formasını giyiyor. Ancak şu ana kadar A takım düzeyinde milli takımda görev yapamadı.

ÖZEL | Galatasaray’dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

2 YILDIR A TAKIMDA

Futbola ülkesi Slovenya'da Drava Petuj takımında başlayan ve altyapıdayken Olimpija'ya geçen Seslar, 2021'den beri A takımda yer alıyor.

ÖZEL | Galatasaray’dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi

96 MAÇTA 24 GOLE KATKI

Bu sezon 7 maça çıkıp 1 gol, 2 asist yapan orta saha oyuncusu, toplamda 96 maçta boy gösterdi ve 15 gol, 9 asistle oynadı.

ÖZEL | Galatasaray’dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi


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