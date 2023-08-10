ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, son olarak Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi renklerine kattı.
Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, son olarak Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi renklerine kattı.
Bu transferden birkaç gün önce Fenerbahçe cephesi oyuncuyla görüştüklerine ancak şu anda gündemlerinde olmadıkların açıkladı.
ÖNCE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ
Brezilyalı sağ kanat, 2.8 milyon Euro'dan 4+1 yıllığına Galatasaray'ın futbolcusu oldu. 23 yaşındaki başarılı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile görüşmelere başlamıştı.
Sonrasında devreye giren Galatasaray, oyuncu ile temaslarını sıklaştırdı.
PROSEDÜRLERİ AŞTI İMZAYI ATTI
Galatasaray, Tete'nin Shakhtar Donetsk ile Ocak ayına kadar olan sözleşmesinin fesih işlemlerini inceledi.
Hukuki prosedürleri masaya yatıran kulübün avukatları, mutlu haberi yönetime verdi.
Dün sağlık kontrolünden geçen Tete resmi sözleşmeyi imzaladı.
YILDIZLAR TOPLULUĞU FENERBAHÇE
Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe ise son olarak Sassuolo takımından Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.
Milli oyuncunun yanı sıra Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Umut Nayir gibi isimler kadroya katıldı.
SEZON BAŞLAMADAN 'GOLLERİ' ATTILAR
Süper Lig'in 3 devi arasında bu sezon müthiş transfer çalımları izledik. Galatasaray, Zaha'yı Fenerbahçe'nin Halil Dervişoğlu'nu ise Beşiktaş'ın elinden kaptı.
Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın günlerdir peşinden koştuğu Sırp 10 numara Dusan Tadic'i transfer ederek gövde gösterisi yaptı.
PAREDES İÇİN KIRAN KIRANA
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni bir transfer savaşı daha yaşanıyor. Fenerbahçe, Arjantinli orta saha Leandro Paredes'in menajeriyle yeniden temas kurdu. Oyuncuya teklif yapıldı.
Sarı-Lacivertliler'in yöneticisi Selahattin Baki de PSG ile görüştü. Geçtiğimiz gün Fransa'ya giden Baki'nin PSG kulübü yetkilileri ile yaptığı görüşmenin olumlu olduğu ancak Arjantinli yıldız konusunda henüz net bir yol alınamadığı belirlendi.
GALATASARAY PAREDES İLE GÖRÜŞECEK
Fenerbahçe, Paredes'i transfer ederek Zaha'nın rövanşını almayı planlıyor. Ancak Galatasaray da şu an temasları sıklaştırdı.
Galatasaray Yönetimi'nin bugün ya da yarın Arjantinli oyuncu ile yeniden masaya oturacağı ve transferi bitireceği öğrenildi.
Şu an gelinen noktada Galatasaray transferde avantajlı durumda. Ancak Fenerbahçe yönetimi de ekonomik olarak şartları ciddi anlamda zorluyor.
Yaklaşık 1 ay önce Sarı-Kırmızılılar'ın teklifini "Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyorum" diyerek geri çeviren Paredes son gelinen noktada bu fikrinden vazgeçmişti.
BONSERVİSİNE 71 MİLYON EURO ÖDENDİ
Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Leandro Paredes takımdan kesin olarak ayrılacak.
Şimdiye kadar bonservisine 71 milyon Euro ödenen yıldız oyuncu, 2019 yılından bu yana Fransız kulübünde forma giyiyor.
Kariyerinde 334 maçta görev alan Paredes, 25 gol atarken 30 da asiste imza attı.