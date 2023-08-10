ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Fenerbahçe ise Beşiktaş 'ın günlerdir peşinden koştuğu Sırp 10 numara Dusan Tadic 'i transfer ederek gövde gösterisi yaptı.

PAREDES İÇİN KIRAN KIRANA Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni bir transfer savaşı daha yaşanıyor. Fenerbahçe, Arjantinli orta saha Leandro Paredes 'in menajeriyle yeniden temas kurdu. Oyuncuya teklif yapıldı.

Sarı-Lacivertliler'in yöneticisi Selahattin Baki de PSG ile görüştü. Geçtiğimiz gün Fransa'ya giden Baki'nin PSG kulübü yetkilileri ile yaptığı görüşmenin olumlu olduğu ancak Arjantinli yıldız konusunda henüz net bir yol alınamadığı belirlendi.