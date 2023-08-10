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Onur Koçhan Spor Haberleri

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha'nın rövanşını alıyor! Erden Timur'un gözdesiydi

Transfer sezonunda ezeli rakiplerin birbirlerine attığı transfer çalımları çok konuşuldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş üçgeninde yıldız oyuncular için müthiş kapışmalara şahit olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni bir transfer savaşı daha yaşanıyor. İşte detaylar...

Onur Koçhan Onur Koçhan takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 12:20 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 12:21
ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, son olarak Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi renklerine kattı.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Bu transferden birkaç gün önce Fenerbahçe cephesi oyuncuyla görüştüklerine ancak şu anda gündemlerinde olmadıkların açıkladı.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

ÖNCE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ

Brezilyalı sağ kanat, 2.8 milyon Euro'dan 4+1 yıllığına Galatasaray'ın futbolcusu oldu. 23 yaşındaki başarılı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile görüşmelere başlamıştı.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Sonrasında devreye giren Galatasaray, oyuncu ile temaslarını sıklaştırdı.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

PROSEDÜRLERİ AŞTI İMZAYI ATTI

Galatasaray, Tete'nin Shakhtar Donetsk ile Ocak ayına kadar olan sözleşmesinin fesih işlemlerini inceledi.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Hukuki prosedürleri masaya yatıran kulübün avukatları, mutlu haberi yönetime verdi.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Dün sağlık kontrolünden geçen Tete resmi sözleşmeyi imzaladı.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

YILDIZLAR TOPLULUĞU FENERBAHÇE

Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe ise son olarak Sassuolo takımından Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Milli oyuncunun yanı sıra Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Umut Nayir gibi isimler kadroya katıldı.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

SEZON BAŞLAMADAN 'GOLLERİ' ATTILAR

Süper Lig'in 3 devi arasında bu sezon müthiş transfer çalımları izledik. Galatasaray, Zaha'yı Fenerbahçe'nin Halil Dervişoğlu'nu ise Beşiktaş'ın elinden kaptı.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın günlerdir peşinden koştuğu Sırp 10 numara Dusan Tadic'i transfer ederek gövde gösterisi yaptı.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

PAREDES İÇİN KIRAN KIRANA

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yeni bir transfer savaşı daha yaşanıyor. Fenerbahçe, Arjantinli orta saha Leandro Paredes'in menajeriyle yeniden temas kurdu. Oyuncuya teklif yapıldı.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Sarı-Lacivertliler'in yöneticisi Selahattin Baki de PSG ile görüştü. Geçtiğimiz gün Fransa'ya giden Baki'nin PSG kulübü yetkilileri ile yaptığı görüşmenin olumlu olduğu ancak Arjantinli yıldız konusunda henüz net bir yol alınamadığı belirlendi.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

GALATASARAY PAREDES İLE GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe, Paredes'i transfer ederek Zaha'nın rövanşını almayı planlıyor. Ancak Galatasaray da şu an temasları sıklaştırdı.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Galatasaray Yönetimi'nin bugün ya da yarın Arjantinli oyuncu ile yeniden masaya oturacağı ve transferi bitireceği öğrenildi.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Şu an gelinen noktada Galatasaray transferde avantajlı durumda. Ancak Fenerbahçe yönetimi de ekonomik olarak şartları ciddi anlamda zorluyor.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Yaklaşık 1 ay önce Sarı-Kırmızılılar'ın teklifini "Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyorum" diyerek geri çeviren Paredes son gelinen noktada bu fikrinden vazgeçmişti.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

BONSERVİSİNE 71 MİLYON EURO ÖDENDİ

Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Leandro Paredes takımdan kesin olarak ayrılacak.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Şimdiye kadar bonservisine 71 milyon Euro ödenen yıldız oyuncu, 2019 yılından bu yana Fransız kulübünde forma giyiyor.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi

Kariyerinde 334 maçta görev alan Paredes, 25 gol atarken 30 da asiste imza attı.

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha’nın rövanşını alıyor! Erden Timur’un gözdesiydi


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