Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Galatasaray'da Victor Nelsson'un ismi yine bir transfer iddiasıyla anılıyor.

Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest uzun süredir takip ettiği Danimarkalı yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibinin Atalanta'da sıkıntılı günler yaşayan Merih Demiral'la da yakından ilgilendiği kaydedildi.

Teknik heyetin iki futbolcudan birisiyle ilgili karar vereceği belirtildi.