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Nelsson'a Ada'dan kanca! İşte o takım

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson İngiliz ekibinin gündemine geldi. Ada temsilcisi, başarılı savunmacı için teklife hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Nelsson'un durumuna göre stoper bölgesine takviye yapacak.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 16:16 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 16:16
Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Sarı kırmızılılar şu ana kadar kadrosunu önemli isimlerle takviye etmişti.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Yönetim önümüzdeki günlerde yapacağı transferler için de görüşmelerine devam ediyor.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Dursun Özbek ve kurmayları, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda temaslarını sıklaştırdı.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Öte yandan Galatasaray'da gidecek isimleri yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Sarı kırmızılılarda birçok oyuncuya Avrupa'dan talipler olduğu biliniyordu.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Bu doğrultuda Galatasaray'ın yıldız ismiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

İşte ayrıntılar...

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Galatasaray'da Victor Nelsson'un ismi yine bir transfer iddiasıyla anılıyor.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest uzun süredir takip ettiği Danimarkalı yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

İngiliz ekibinin Atalanta'da sıkıntılı günler yaşayan Merih Demiral'la da yakından ilgilendiği kaydedildi.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Teknik heyetin iki futbolcudan birisiyle ilgili karar vereceği belirtildi.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Nottinhgam Forest'in 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Nelsson'un transferi için nasıl bir bütçe ayıracağı merakla bekleniyor.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Galatasaray yönetimi yıldız futbolcu için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini daha önce menajer ve kulüplere iletmişti.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Victor Nelsson sarı kırmızılılarda geçen sezon 35 maçta görev aldı.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Başarılı savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Ayrıca 1 de asist yaptı.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

Sarı kırmızılıların şampiyonluğunda önemli rol oynayan Danimarkalı'nın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım

1.85 boyundaki defansın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Nelsson’a Ada’dan kanca! İşte o takım


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