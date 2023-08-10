Galatasaray’a Mertens kıyağı! Yunus Akgün’ü veririz ama...Yeni nesil David Luiz geliyor! Yer yerinden oynar!

Galatasaray, transfer döneminde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Tete transferinin ardından Thiao ve Paredes isimleriyle gündeme gelen Galatasaray yıldız isim için adım attı. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Sarı-Kırmızılı ekip, İngiltere Championship takımlarından Leicester City'de forma giyen Belçikalı stoper Wout Faes'in transferi için çalışmalara hız verdi.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de küme düşen Leicester City'de forma giyen 25 yaşındaki savunmacı Wout Faes, 2. Lig seviyesinde oynamak istemediği gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediğini dile getirdi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın ilgisini çeken Faes, Leicester City ile olan 4 yıllık sözleşmesine rağmen Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.