Galatasaray’a Mertens kıyağı! Yunus Akgün’ü veririz ama...Yeni nesil David Luiz geliyor! Yer yerinden oynar!

MERTENS DEVREYE GİRDİ! Mertens kendisiyle aynı vatandaşlığa sahip olan Faes'i Galatasaray'daki olumlu hava ile ikna etmek için uğraşıyor.

Belçikalı stoper, Leicester City formasıyla geçtiğimiz sezon toplam 38 maçta görev alırken, 1 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray, Faes'in tecrübesini savunmasına katarak gelecek sezon için daha güçlü bir kadro oluşturma amacında.

YUNUS AKGÜN İLE TAKAS OLABİLİR Öte yandan Galatasaray'ın transfer görüşmeleri sadece Wout Faes ile sınırlı değil. Sarı-Kırmızılı ekip, aynı zamanda Leicester City ile Yunus Akgün'ün transferi konusunda da temas halinde.