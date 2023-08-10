Nefesler tutuldu: Türk futbolu bu akşam UEFA’ da çok önemli sınavlar verecek! Fenerbahçe, Adana Demirspor, Beşiktaş...

İlk olarak gözler Bakü'ye çevrilecek. Beşiktaş, deplasmanda Neftçi ile mücadele edecek. Neftçi Arena'da oynanacak maç 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek. Ardından saat 21.00'de iki heyecan daha start alacak. Fenerbahçe seyircisi önünde Slovenya temsilcisi Maribor ile kozlarını paylaşacak.