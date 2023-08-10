Nefesler tutuldu: Türk futbolu bu akşam UEFA’ da çok önemli sınavlar verecek! Fenerbahçe, Adana Demirspor, Beşiktaş...

Türk futbolu bu akşam çok önemli sınavlar verecek. UEFA Konferans Ligi'nde 3 temsilcimiz 3. ön eleme turu ilk maçlarında boy gösterecek.
Türk futbolu bu akşam çok önemli sınavlar verecek. UEFA Konferans Ligi'nde 3 temsilcimiz 3. ön eleme turu ilk maçlarında boy gösterecek.
İlk olarak gözler Bakü'ye çevrilecek. Beşiktaş, deplasmanda Neftçi ile mücadele edecek. Neftçi Arena'da oynanacak maç 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi İsviçreli hakem Lukas Fahndrich yönetecek. Ardından saat 21.00'de iki heyecan daha start alacak. Fenerbahçe seyircisi önünde Slovenya temsilcisi Maribor ile kozlarını paylaşacak.
Ülker Stadı'nda yapılacak maçta İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Bu iki karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak. Yine saat 21.00'de Adana Demirspor da sahasında Hırvatistan'dan Osijek'i ağırlayacak. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşmayı Gürcü hakem Goga Kikacheishvili yönetecek.